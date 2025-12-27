Les «US Collegiate Selects» ont été battus par le Team Canada. Image: KEYSTONE

La Coupe Spengler ne voulait pas de la sélection américaine



Le célèbre tournoi grison accueille cette année une sélection universitaire américaine, dont la présence était pourtant loin d’être acquise, tant les organisateurs ont douté de son niveau sportif.

Un duel inédit et très attendu a eu lieu vendredi à la Coupe Spengler: le Team Canada affrontait la toute nouvelle sélection universitaire américaine, battue 3-2 sur la glace de Davos.

Cette équipe est uniquement composée de joueurs encore inscrits à l’université. En raison du Championnat du monde des moins de 20 ans qui se déroule actuellement, les plus grands talents, comme le potentiel futur premier choix de la draft Gavin McKenna, ne figurent pas dans le groupe. Néanmoins, 14 des joueurs présents à Davos ont déjà été draftés par une franchise de NHL. L’équipe a rejoint la station mardi après un court stage d’entraînement et affiche une moyenne d’âge de 21 ans.

Si deux équipes universitaires avaient déjà participé à la Coupe Spengler (l’Université du Minnesota en 1981 et l’Université du Dakota du Nord en 1982), c’est la première fois qu’une sélection «All-Star» prend part à l'événement. Au total, 25 joueurs provenant de 17 écoles différentes ont été convoqués. Les organisateurs du tournoi espèrent ainsi gagner en notoriété en Amérique du Nord.

Mike Snee a joué un rôle majeur dans la création de cette formation. En tant que directeur de College Hockey Inc., l’organisme en charge du hockey universitaire, il avait eu en 2019 l’idée d’aligner une sélection «All-Star» à la Coupe Spengler. Aujourd’hui employé par la franchise NHL du Wild du Minnesota, Snee se montre enthousiasmé par le tournoi, même s’il ne peut être présent sur place. «J’ai hâte de regarder ça. J’ai définitivement un lien personnel avec cette équipe», a-t-il confié au site officiel de la NHL.

Snee a découvert la Coupe Spengler pour la première fois lors d’un semestre d’études à l’étranger, en Allemagne, et a été totalement conquis par son atmosphère. Plus tard, une fois en poste chez College Hockey Inc., le sujet est revenu sur la table. De nombreux entraîneurs, déjà venus à Davos en tant que joueurs, ont également partagé leur enthousiasme pour le tournoi grison et leurs expériences dans les montagnes suisses, ce qui a encore davantage motivé Snee pour y amener une équipe.

Après avoir surmonté plusieurs obstacles et conclu un accord avec la ligue universitaire, Snee s’est rendu à la Coupe Spengler 2022 avec une délégation américaine et y a rencontré les organisateurs du tournoi. Ces derniers nourrissaient néanmoins de sérieux doutes, incapables d’imaginer comment une sélection de jeunes talents pourrait rivaliser avec des équipes professionnelles chevronnées.

Steve Metcalf, actuel directeur général de la sélection universitaire américaine, a alors invité les organisateurs à assister à un match de NCAA. Il n’a pas fallu longtemps pour que les responsables de la Coupe Spengler soient pleinement convaincus. Avant le début du tournoi, les «US Collegiate Selects» étaient toutefois considérés par les bookmakers comme les moins à même de remporter la compétition.

L’équipe est entraînée par Guy Gadowsky, qui officie depuis 15 ans à la tête de Penn State. Il s’est dit très heureux de participer à la Coupe Spengler, d’autant plus que son fils, Mac Gadowsky, figure dans le groupe. «Je dois être honnête, ce sera vraiment spécial de pouvoir passer les fêtes avec lui, et j’en suis très reconnaissant. Je considère cette occasion comme une véritable bénédiction», a-t-il déclaré.

En vue du tournoi, Gadowsky a ajouté: « C’est une formidable opportunité pour le hockey universitaire. Je pense que c’est une année idéale pour montrer au monde entier tout le niveau de notre hockey. Nous sommes très reconnaissants».

L'équipe américaine a montré de belles choses vendredi pour son entrée en lice dans le tournoi, et n’a connu qu’un passage à vide dans le deuxième tiers, où elle a encaissé ses trois buts, avant de se rebeller. Les «US Collegiate Selects» doivent désormais défier le HC Davos ce samedi à 20h15. Ce sera l’occasion de voir si ces jeunes talents peuvent rivaliser avec des professionnels qui évoluent ensemble tout au long de la saison.