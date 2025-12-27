Remplissez vos poches de frites et retournez sur les pistes. Image: imago images / BENKT EURENIUS

Voici le seul McDo du monde où il faut skier pour manger

Burgers, frites, brioche à la cannelle – commandés directement depuis la piste de ski: en Suède se trouve le seul McDonald's avec un «drive», et ça cartonne.

Kathrin Martens / watson.de

Rien de tel qu'une journée sur les planches pour ouvrir l'appétit. Entre le froid mordant et les descentes qui s'enchaînent, l'estomac finit forcément par crier famine. Mais en Suède, le salut ne se trouve ni dans un chalet traditionnel ni en bas de la station : il vous attend directement sur la poudreuse, au comptoir d'un McDonald’s.

Du côté de Lindvallen en Suède, on trouve depuis des années le «McSki», une invention aussi absurde que géniale. Ce drive des neiges est l'unique McDonald’s au monde à proposer un guichet de commande installé à même la piste de ski.

Le «McSki» au sommet

Plus besoin d'interrompre sa session de glisse, ni de se déchausser, de piétiner dans une file d'attente sur un sol glissant, le tout en suant dans notre sous-pull moche. Tout ça pour manger une soupe aux lettres dégeu'.

Dans cette station, le principe du repas sur les pistes est réduit à un geste d'une simplicité déconcertante: les skieurs du jour s'approchent du guichet sur leurs skis ou leur snowboard, commandent leurs burgers, frites ou nuggets, paient et repartent aussitôt, leur en-cas à la main.

Le «McSki» fait désormais partie du décor de Lindvallen depuis 1996 et s'est imposé comme une véritable institution culte, selon le Reisereporter. Au-delà des classiques incontournables de l'enseigne, on y savoure des boissons brûlantes comme du café ou du chocolat chaud.

Les traditions suédoises ne sont pas oubliées pour autant, puisque des brioches à la cannelle s'invitent également au menu. Commander, savourer et filer vers les remontées mécaniques: difficile d'imaginer une escale plus efficace sur les pistes.

Ceux qui préfèrent une pause bien au chaud ont évidemment cette option. Juste à côté du guichet extérieur se trouve un restaurant classique avec des places assises. Le «McSki» n'est donc pas une obligation, mais plutôt un cadeau pour tous ceux qui souhaitent passer le plus de temps possible dans la poudreuse.

Une tendance qui gagne du terrain

Si le «McSki» demeure une curiosité mondiale unique, la station de Lindvallen n'est pas la seule à avoir eu cette idée audacieuse. Dans le domaine skiable de Hakuba, au Japon, un Burger King s'est installé précisément à la station intermédiaire de la télécabine. Certes, il ne dispose pas d'un guichet de type «drive», mais il accueille les gourmands avec ses Whoppers, son espace intérieur et sa terrasse.

Du côté de la Californie, un Starbucks a relevé le défi de l'altitude en ouvrant ses portes dès 2012 au sein de la station de Squaw Valley, à 2438 mètres de hauteur. Là aussi, les skieurs peuvent s'offrir un café ou une boisson fumante directement depuis la pente, sans jamais avoir besoin de quitter réellement leurs lattes et le domaine skiable.

Savoir si le fast-food a sa place sur les sommets reste une affaire de goût. Mais pour ces enseignes, la stratégie est limpide: capter l'attention des skieurs affamés avant même qu'ils ne songent à franchir le seuil d'un refuge traditionnel.

Pour les passionnés de glisse, c'est surtout la promesse de maximiser chaque instant passé dans la neige et, soyons honnêtes, après quelques descentes endiablées, il est bien difficile de résister à l'appel des frites.