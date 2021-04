Divertissement

International

La femme de Thomas Pesquet a un homme en carton dans son lit



Image: sda

La femme de Thomas Pesquet a un homme en carton dans son lit

L'astronaute est parti pour six mois dans l'espace. Du coup, sa femme a trouvé une solution pour le remplacer.

Certains couples s'envoient des «tu me manques grave BB» alors qu'ils se sont collés un bisou il y a deux heures et qu'ils se retrouvent le soir. Tandis que d'autres, comme Thomas Pesquet et sa femme Anne, ne se reverront pas avant six mois.

Mais Anne est ingénieuse (en vrai elle est ingénieure, coïncidence? Je ne crois pas). Du coup, elle a remplacé son mari fait de chair et d'os par un Thomas Pesquet... en carton. Littéralement. «Flat Thomas», qu'elle l'appelle sur Instagram (traduction: Thomas plat).

La photo de Flat Thomas, couché nonchalamment sur le lit du couple, a bien fait rire les internautes (à ne pas confondre avec les «astronautes»). Certains soulignant qu'au moins celui-ci ne ronfle pas.

La plupart salue aussi le courage et la patience d'Anne, qui retrouvera le vrai Thomas à son retour de sa mission sur l'ISS.

Encore une histoire de couples? Ceux qui tentent de regarder un film 🍿 Vidéo: watson

Et quelques photos de l'espace: 1 / 7 La fusée de SpaceX a décollé vers l'ISS source: ap nasa

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Les chats ne sont pas tous des fainéants, certains ont même un job Link zum Artikel «Courir 5 kilomètres, c'est pour les amateurs» Link zum Artikel Êtes-vous pour ou contre les Crocs pour chiens? Votez! Link zum Artikel Battle de drague! C'est plus sexy en français ou en schwyzerdütsch? Link zum Artikel