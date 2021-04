Les «quatre mecs», une histoire en cinq actes

Si vous n'avez pas vu des mèmes de ces quatre potes ces derniers jours, c'est que vous n'êtes pas connecté. Le site Ladbible les a rencontrés (en vidéo). Ils ont essayé de s'expliquer. Nous, on a fait une petite BD de leurs réponses. Spoiler: tout est vrai.

Parfois, sur Twitter et Instagram, des gens complètement random sont la cible de mèmes à la chaîne. C'est le cas de Kevin Rooney, Alex Lacey, Jamie Philippes et Connor Jordan Humpage, quatre kékés britanniques qui n'avaient rien demandé à personne. Le site Ladbible les a retrouvés et les a interviewés en vidéo. Nous, on s'est amusé à retranscrire leurs réponses sur la fameuse photo qui les a rendus célèbres.