instagram

Cette «adorable» fillette est une star des flingues

Cette Américaine de 8 ans qui fait mumuse avec des fusils et des lance-flammes est la vedette des pro-armes à feu.

Les enfants sont merveilleux. Surtout quand ils tirent avec un M-16 comme Autumn Fry. Cette fillette de Pennsylvanie est une star dans le monde des pro-armes aux Etats-Unis.

Une vidéo d'elle postée au début du mois d'octobre (supprimée depuis) est devenue virale sur Twitter avec plus de 3 millions de vues. On la voit tenir un pistolet dans chaque main. Elle est si petite qu'elle n’a pas la force de mettre le cran de sûreté. Trop mignon.

Son truc? Les armes de gros calibres genre mitraillettes, carabines, fusils d'assaut et lance-flammes. Elle a 162 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et 45 000 sur Instagram. C'est son père Randy qui la filme.

Dans les commentaires, on la qualifie d'«adorable», on lui dit qu'elle est une «bénédiction» et que ses «merveilleux parents» l'ont si bien élevée.

Dans la vidéo ci-dessous, un ami de son paternel la compare à une «enfant allemande» après avoir tiré avec pistolet-mitrailleur de l'époque nazie👇. Décidément, cette histoire est de plus en plus chou!

Dans la vidéo ci-dessous, on peut la voir percer une plaque en fonte à l'aide d'un AR-15, une arme semi-automatique. Heureusement qu'elle porte un T-shit Scooby-Doo pour nous rappeler c'est une enfant👇.

«Les enfants sont le futur des armes à feu aux Etats-Unis et Autumn est un modèle incroyable pour notre futur» Randy, le père d'Autumn Fry.

Là, elle fait mumuse avec un lanceflammes👇

Dans plusieurs vidéos, on peut voir Autumn Fry en difficulté avec des armes et demander de l'aide à son père. Dans l'une d'elle, un pistolet surchauffe et lui brûle la main.

Est-il utile de préciser que les enfants et les armes à feu ne font pas toujours bon ménage? En août 2014, en Arizona, un instructeur a été tué par une fillette de neuf ans. L'enfant a perdu le contrôle d'une mitraillette et a accidentellement tiré sur l'homme, à la tête.

Et maintenant, un peu de douceur dans ce monde de bruts avec des conseillers fédéraux et des gorets

1 / 12 10 ans de conseillers fédéraux avec des gorets dans les bras source: keystone / gian ehrenzeller

Un débat de société de la plus haute importance: