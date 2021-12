Vous aimez les triangles amoureux? Vous allez adorer celui-ci. image: shutterstock/keystone

Le triangle amoureux le plus sulfureux d'Hollywood se retrouve au tribunal

L'acteur américain James Franco s'apprête à fournir un témoignage capital dans le procès entre Johnny Depp et son ex-compagne, Amber Heard, avec laquelle il aurait eu une liaison. Retour sur l'affaire en quatre dates clés.

Pour notre plus grand plaisir, il y a du grabuge à Hollywood. Et une histoire gratinée, qui mêle tous les ingrédients indispensables: des acteurs débordant de sex-appeal, du sexe tout court, beaucoup d'argent et un procès retentissant.

Les acteurs de ce triangle?

Johnny Depp et son ex-épouse, l'actrice Amber Heard.

L'acteur James Franco.

C'est quoi l'actu? Selon le site Page Six, James Franco devrait prochainement être entendu par la justice dans le cadre de l'affaire qui oppose Johnny Depp à Amber Heard.

Pourquoi? Il aurait eu une liaison avec l'actrice lorsqu'elle était encore mariée avec Depp, et serait au courant des sombres secrets du couple. Retour aux origines de l'histoire 👇.

2016

Johnny Depp et Amber Heard annoncent leur divorce, après quinze mois de mariage. C'est le début d'une bataille juridique de longue haleine.

A l'époque, l'actrice accuse son ancien compagnon de violences conjugales et demande une injonction d'éloignement. Elle affirme qu'il l'a frappée, en lui lançant notamment un téléphone portable au visage.

Le comédien dément avec véhémence ces lourdes accusations. Pour s'épargner un procès, il accepte de lui verser la modique somme de sept millions de dollars. En échange, son ex-épouse retire officiellement sa plainte.

2018

Ça aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'Amber Heard décide, deux ans après les faits supposés, de publier une tribune dans le Washington Post. Elle y dépeint Johnny Depp comme un mari violent et auteur d'abus, mais sans citer explicitement son nom.

Piqué au vif, Johnny Depp a réagit immédiatement et entamé une procédure en diffamation. Il réclame 50 millions de dollars à son ex-femme.

2021

C'est là que James Franco entre en scène! Johnny Depp le soupçonne d'avoir entretenu une liaison avec son ancienne compagne durant leur mariage.

En effet, l'acteur de 43 ans apparaît sur une vidéosurveillance datant de mai 2016, dans un ascenseur avec Heard menant à son appartement. Détail d'importance: ces images ont été prises 24 heures après l'altercation supposée de la jeune femme avec Johnny Depp, durant laquelle elle affirme avoir écopé d'un œil au beurre noir.

Les avocats de Depp veulent savoir si l'acteur a effectivement remarqué les prétendues ecchymoses sur le visage de Heard.

2022

La date du procès est fixée au 11 avril 2022 dans le comté de Fairfax, en Virginie, et devrait durer 12 jours. James Franco pourrait donc apporter un indispensable éclairage sur la situation. Grosses révélations en vue.

De son côté, Franco vient de révéler dans une interview avoir eu des relations sexuelles avec plusieurs de ses étudiantes, évoquant au passage son ancienne addiction au sexe. On vous avait prévenu que c'était gratiné.