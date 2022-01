Image: captures d'écran twitter

Castex change (encore) les mesures à l'école et ça fait rire Twitter

Dans le 20 Heures de France 2, lundi soir, le premier ministre français Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures pour tester les écoliers et ça n'a pas échappé à Twitter.

En France, le protocole sanitaire dans les écoles change encore: les jeunes cas contact n'auront plus à faire de tests en pharmacie. «Trois autotests suffiront» selon Jean Castex, qui dit vouloir alléger les mesures. Les parents n'auront plus non plus besoin de venir chercher «immédiatement» leur enfants cas contact, ces derniers pourront terminer leur journée en classe.

Alors que le premier ministre venait présenter son nouveau plan ce lundi 10 janvier sur France 2, la présentatrice Anne-Sophie Lapix lui a fait remarquer que «c'est la troisième fois en une semaine». Et ça n'a pas échappé à Twitter.

Wesh Madame.

Qu'on aime ou pas Castex, «Cloporte à lunettes», c'est rigolo.

Cette phrase est iconique.

Si on crache dans un test salivaire, c'est OK (mais c'est pas le cas, là).

Bim, on change tout.

Je vous recommande chaudement cette vidéo, elle est super!

À un jour près, c'est dommage...

Sai vrè mètresse.

C'est le format «de poche».

Mais pas au-delà de 13h68, hein.

Ce hashtag est merveilleux. #ProtocoleYolo

Ça a lieu, Cannes, cette année ou pas?

Le froid, c'est vivifiant.

Si vous connaissez le Kamoulox, vous êtes vieux mais on vous aime.

Jean Castex est jaloux, il aimerait un montage lui aussi.

Le cynisme, définition.

Bah quoi, on vous écoute.

C'est simple, non? Bon, alors.

Rentrez chez vous, les enfants sains, vous dérangez les malades.

Le nouveau Martine à la plage est disponible dans toutes les librairies.

On valide pas la grossièreté. En revanche, la méthode, oui.

C'est bien foutu, en fait.

Dans le même esprit: 21 fois où les marques ont entubé les consommateurs.

1 / 23 21 fois où les marques ont entubé les consommateurs source: reddit

Stromae présente L’enfer au 20 Heures de TF1 dimanche (et comme par hasard, le lendemain, Castex fait le 20 Heures de France 2).