Emily in Rome reviendra à Paris pour la saison 5. dr

La série invite pour sa saison 5 la comédienne Michèle Laroque. On la verra avec les autres membres du casting à la fin de l'année 2025.

La série que les gens disent détester, mais qu'ils regardent en secret sous la couette, revient bientôt avec une saison 5 en cours de tournage depuis le mois de mai.

Un nouveau visage va faire son entrée dans le monde merveilleux des bérets colorés, des musiciens de rue, heureux de jouer juste pour le plaisir des badauds, et des «Mewwwwrci! Bonswwwwoiiir». Michèle Laroque jouera le rôle d'Yvette, une vieille amie de Sylvie, la patronne d’Emily (Lily Collins) avec qui elle entretient une relation «je twwwaime moi no plou». On ignore néanmoins la place que prendra l'actrice de 65 ans dans l'intrigue ô combien intrigante.

Michèle Laroque jouera Yvette dans la saison 5 d'Emily in Paris. netflix

Ce que l'on sait de la saison 5 d'Emily in Paris

La saison 5 d'Emily in Paris sera diffusée à la fin de l'année 2025 sur Netflix sans pour autant que la plateforme ne donne encore de date précise. Si le tournage a commencé à Rome, c'est bien dans la capitale française que la série va reprendre du service et on retrouvera la bande habituelle avec notamment Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu), Mindy Chen (Ashley Park) et, évidemment, Gabwwwiel (Lucas Bravo).

Parmi les autres nouvelles têtes: celle de Bryan Greenberg, que certaines âmes des années 2000 reconnaîtront (il a joué dans Les Frères Scott). Il incarnera le rôle de Jack, un Américain vivant à Paris. Aucun autre détail n'a été donné sur son rôle, mais on mettrait notre cwwwroisssant délicccwwwieux à couper qu'il fera partie des prétendants d'Emily.

Quelque chose me dit que Gabwwwiel va avoir de la concurrence.

