La jeune femme réalise alors le potentiel derrière ses promesses de nudes. Malgré la crainte de voir cette initiative culottée se faire descendre sur les réseaux sociaux, Nadia et Anastasia se lancent sérieusement, à corps perdu, dans ce projet. Il est finalement bien perçu par la critique: les deux jeunes femmes récoltent l'équivalent de 8000 euros en trois jours, qu'elles donnent à l'armée ukrainienne. Au bout de neuf jours, ce sont quelque 60 000 euros qui sont récoltés grâce à leurs photos dénudées. Depuis, d'autres personnes ont rejoint leur mouvement: des femmes, mais aussi quelques hommes.

Le mouvement TROnlyFans est parti de nulle part, presque d'une blague désespérée, mais il a rapidement pris de l'ampleur. Derrière ce nom, il y a un engagement politique: TRO, pour force de défense territoriale ukrainienne et OnlyFans qui fait référence à la plateforme où on trouve du contenu porno payant. Les instigateurs de TROnlyFans envoient des photos dénudées à quiconque donne de l'argent pour soutenir l'armée ukrainienne .

