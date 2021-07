Divertissement

Aux Etats-Unis, ce champion de bouffe avale 76 hot-dogs en 10 minutes



Aux Etats-Unis, ce champion de bouffe avale 76 hot-dogs en 10 minutes

Le 4 juillet à New York, lors de la fête nationale américaine, Joey Chesnut a gagné pour la 14e fois un concours international de mangeurs de hot-dogs.

Il ne manquait rien, à part peut-être quelques feux d'artifice pour que tous les clichés soient respectés. N'ayez crainte, la pyrotechnie était aussi au rendez-vous de ce beau moment de sport stomacal made in USA.

Dimanche 4 juillet, jour de la fête nationale aux Etats-Unis, Joey Chesnut a battu son propre record lors d'un concours de bouffe à New York. Celui qu'on surnomme the «Jaws» (les mâchoires) en a avalé 76, soit un de plus que l'an dernier, faisant passer son plus solide adversaire pour un amateur, qui n'a englouti «que» 50 hot-dogs.

Joey Chesnut paraphrase Kanye West pour célébrer sa victoire. Il ne manque vraiment rien. 🇺🇸

En raison de la pandémie, l'événement ne s'est pas tenu, comme à l’accoutumée devant le resto Nathan’s, mais dans un stade de baseball de Brooklyn. Les spectateurs ont largement répondu présent, puisqu'ils étaient 5000 à encourager ces mangeurs pros.

Et comme c'est du sport de s'enfiler 76 hot-dogs en 10 minutes, c'est sur la chaîne sportive ESPN qu'on pouvait suivre cette belle compétition en direct. Bon appétit.

Vidéo: watson

