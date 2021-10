Divertissement

Ozzy Osbourne n'a pas chopé le Covid et c'est «grâce à Satan»



Sa femme Sharon et sa fille Kelly ont quand même chopé le virus. Mais pas lui. Merci Satan.

C'est d'abord Sharon Osbourne qui n'a apparemment pas assez prié Satan et chopé le virus en décembre dernier. Puis, c'était au tour de leur fille Kelly, en mars. Elle non plus n'a pas pactisé avec le diable pour se protéger mais elle a tout de même incité les internautes à se calfeutrer a casa pour ne pas contaminer les plus vulnérables en lançant le hashtag #StayHomeforOzzy.

On ne saura jamais si c'est le Hashtag-Tout-Puissant ou Belzébuth qui a su garder Ozzy parmi les bien portants. Dans le magazine Metal Hammer, le metalleux de 72 ans a attribué à Satan le mérite de ne pas avoir été infecté par le Covid. «Être un adorateur du diable a ses bons côtés!», clame The Prince of Darkness.

Pas le Covid, mais tout le reste

Si le coronavirus a (pour l'instant) épargné Ozzy Osbourne, le rockeur n'est pas pour autant aussi frais qu'un Vianney de 30 ans. Il y a quelques temps, une mauvaise chute l'a forcé à subir une intervention chirurgicale, un staphylocoque lui a causé une infection potentiellement mortelle, et en janvier dernier, on lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson.

Malgré cet amas d'emmerdes, Ozzy n'a pas chopé le Covid. Merci Satan.

