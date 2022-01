Arrêtez tout! La Batmobile de vos rêves est à vendre

Bien entendu, elle est équipée d'un Bat-Phone, d'une Bat-Sirène et d'une turbine à gaz d'échappement en état de marche qui lance des flammes.

Oliver Baroni Suivez-moi

Cette vente vous en rappelle une autre? Il y a peu, une Batmobile était déjà en vente non?

Et si, celle-ci:

Déjà vendue malheureusement... ou pas! bild: bonhams

Voici, la voiture style art-déco des films «Batman» (1989) et «Batman Returns» (1992) de Tim Burton ... ou plutôt une réplique de celle-ci. Mais bon, hormis son design et le fait qu'elle soit homologuée pour la route, elle reste au final une Ford Mustang avec une finition plutôt rustique et à la carrosserie en fibre de verre.

Et en plus, ce n'est pas la plus cool des incarnations de la Batmobile.

Non, la Batmobile la plus cool de toutes les Batmobile depuis le début de la bande dessinée est et reste la Batmobile de 1966!

Celle-ci:

Bild: mecum.com

C'est cet exemplaire, incroyablement détaillé et doté d'une turbine à gaz d'échappement au propane (nous y reviendrons plus tard), qui est actuellement en vente.

Bild: mecum.com

Bon, si on reprenait depuis le début? Le personnage de bande dessinée Batman a reçu, dès 1939, un véhicule qui correspondait à sa personnalité de super-héros. Au fil des années, les designs ont considérablement évolué. La cohérence entre les films était secondaire. Ainsi, en 1963, la première Batmobile roulante avait un design entièrement nouveau.

Mais la première vraie Batmobile – la voiture qui a atteint le statut d'icône tant au cinéma qu'à la télévision, dans les bandes dessinées et en tant que jouet – est celle de la série télévisée de 1966:

gif: giphy

Le design était basé sur le modèle de la Lincoln Futura, un concept-car de 1955.

Bild: oldconceptcars.com

Le légendaire designer de voitures de cinéma, George Barris, a repris le design et en a fait la Batmobile. Dans la série télévisée de 1966-1968, elle est devenue en quelque sorte un personnage de film à part entière, aux côtés de Batman, Robin, du majordome Alfred et de l'équipe des méchants super-héros.

Bild: bornrich.com

Selon le scénario, la voiture avait un moteur nucléaire et était équipée de tout un arsenal de gadgets dignes de Batman. Entre autres, un coupe-câble Bat monté dans le pare-chocs avant, un Bat Ray Projector (quoi que ce soit), un antivol, un Bat Eye Switch (mais qu'est-ce?), une Bat machine à fumer, des pneus gonflables, un Bat-ordinateur et un Bat-Phone. Et tout cela méticuleusement étiqueté (comme presque tout dans la série télévisée culte de toute façon).

Et c'est une des Batmobiles de 1966 qui est maintenant en vente.

Bon, pour être précis: pas une qui a été utilisée pendant le tournage dans les années 60, mais une réplique de 1977. Ce qui est mieux au final, car les voitures de cinéma sont des accessoires. Elles se doivent d'être belles pour le tournage, rien de plus. Ce sont donc généralement des véhicules rafistolés qui ne répondent en aucun cas à des normes de qualité minimales.

Encore mieux que la vraie?

Cette réplique est d'une toute autre qualité:

Bild: mecum.com

Bild: mecum.com

Cet exemplaire est basé sur un châssis Lincoln de 1977. La carrosserie est composée de fibres de verre en vinylester et en résine époxyde, qui ont été fusionnées avec une structure tubulaire en acier pour plus de stabilité.

Bild: mecum.com

Bild: mecum.com

Sous le capot se trouve un V8 de 7,5 litres à quadruple carburateur.

Bild: mecum.com

Mais la véritable pièce de résistance de cette Batmobile est la qualité de fabrication tout simplement étonnante et l'attention portée aux détails. Il faut voir la turbine d'échappement à propane: celle-ci lance littéralement des flammes!

Bild: mecum.com

Bild: mecum.com

Bild: mecum.com

Bild: mecum.com

En plus, la Batmobile porte à la fois la signature de Adam West, l'acteur de Batman, et de Burt Ward, l'acteur de Robin (les deux autographes sont accompagnés d'un certificat d'authenticité).

Bild: mecum.com

Alors, une envie de vous faire plaisir? Du 6 au 16 janvier, vous pouvez enchérir auprès de la maison de vente aux enchères Mecum.

Il faut toutefois avoir le pécule nécessaire sous la main: le prix estimé est de 300'000 à 350'000 dollars (costume de Batman non compris).