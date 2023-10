Julien Donzé, alias le Grand JD, était l'un des invités du Royaume du web ce week-end à Genève. Image: instagram @legrandjd/montage: watson

Le plus célèbre des Youtubeurs suisses: «J'ai plus peur ici que dans un lieu hanté»

Ce week-end à Genève avait lieu le Royaume du web. Ni une, ni deux, nous avons pris rendez-vous avez Julien Donzé, alias le Grand JD, pour parler de fantômes, du lac de «Genève», du thé froid de la Migros et de musique médiévale. Oui, oui, il écoute ça.

Avec près de 3,8 millions d'abonnés sur Youtube, Julien Donzé, plus connu sous le pseudo du Grand JD, est célèbre sur la scène médiatique francophone pour ses reportages de terrain – à Fukushima, au Kazakhstan ou en Irak – et pour sa passion pour le paranormal. Une fascination qui a donné naissance à Fantasma, une série de vidéos dans lesquelles il explore des lieux dits hantés.

Le vidéaste suisse était présent ce week-end au Royaume du web à Genève. L'occasion de faire plus ample connaissance avec celui qui dort seul dans la véritable maison du Conjuring et qui vivrait dans un bunker entouré de poupées diaboliques.

watson: Du coup, tu vis vraiment dans un bunker?

Le Grand JD: (rires). Je préfère garder une part de mystère. Disons simplement que j'ai un espace sous terre à Genève que je peux utiliser.

Tu as un rituel avant de partir en exploration dans un lieu «hanté»?

La chose la plus importante est de vérifier tout mon matériel: caméras, micros, cartes mémoire, etc. Sinon, rien de spécial: quelques snacks, de l'eau et voilà.

Et après?

Parfois, je dors sur place.

«En vrai, tout est possible: ça dépend de l'exploration»

Je ne sais pas comment tu fais à rester dormir dans le lieu...

Pour l'instant, il ne s'est jamais vraiment rien passé. Donc honnêtement, ça va.



Sinon, dans la vie de tous les jours, c'est quoi la première chose que tu fais en te levant le matin?

Je fais deux choses: la première, je check mon téléphone. C'est horrible! Mais je pense que c'est un réflexe qu'on a tous. Des fois, j'essaie de ne pas le regarder pendant une vingtaine de minutes, le temps de déjeuner et de boire mon thé – ma seconde activité du matin.

Je n'avais pas l'intention de te poser cette question, mais tu ne me laisses pas le choix: thé ou café?



«Thé! Noir. Je déteste le goût et l'odeur du café»

La dernière chose que tu fais avant d'aller te coucher?

Je verrouille mon téléphone et je termine mes conversations. C'est terrible de dire ça en interview! Mais c'est la vérité. Je suis vraiment tout le temps sur mon téléphone, matin et soir.



Tu penses à quoi en t'endormant?

A mes projets. A ceux que j'ai réalisés durant la journée ou à ceux que je dois anticiper.

Et t'arrives à t'endormir facilement?

Non (rires)! Je dors très mal. Je suis tout le temps en train de réfléchir. En vrai, je suis le pire gars. Cette interview va se résumer à «il travaille» et «il est sur son téléphone». D'ailleurs, j'ai des cernes, non?

Mais non! D'ailleurs, puisqu'on parle de nuits difficiles, c'était quand ta dernière cuite?

Quand j'étais très jeune. Je ne bois pas beaucoup et je n'ai pas pris énormément de cuites dans ma vie. La dernière c'était il y a longtemps. J'ai mis 2-3 jours à m'en remettre. Je me suis dit: «Plus jamais.» Je bois une petite bière ou un verre de vin pour kiffer, mais jamais dans l'excès.

J'allais te demander l'alcool que tu ne peux pas refuser, mais ma question tombe à l'eau. Du coup, ta boisson préférée?



«Le thé froid de la Migros. J'ai le droit de répondre ça? Et je ne suis malheureusement pas sponsorisé»

Si je te demande d'ouvrir ton Spotify, quelle chanson tu étais en train d'écouter?

Chat GPT de KIK. C'est du rap français.

La chanson que tu as honte d'écouter?

Skyrim. C'est un truc mega geek issu d'un jeu vidéo. C'est des ambiances médiévales. J'écoute ça très souvent depuis 20 ans, en voiture ou dans l'avion. C'est hyper bizarre, tu trouves pas?



Je trouve que ça te correspond bien. Si tu m'avais dit que tu écoutais Britney Spears, j'aurais été plus surprise.

Ça reste tout de même étrange.

Ta dernière honte?

C'était cet été. J'avais prévu d'aller me baigner dans le lac de Genève... (silence).



Non.

Quelle Lausannoise! Je plaisante! Tu pourras mettre «rires» entre parenthèses, s'il te plaît?



Vendu.

Merci! Du coup, j'allais me baigner dans le lac Léman. Je passe devant cet endroit où il y a plein de monde. J'ai glissé et je suis tombé dans l'eau. Heureusement, les gens ne se sont pas moqués. Ils m'ont tout de suite demandé si j'allais bien.



Sans transition aucune: tu participerais à Koh Lanta? Tu viens de me raconter une belle cascade, on reste quand même dans le thème.

Franchement, ouais.

Tu penses que tu aurais des chances de gagner?



«Mmmmh... Je pense que j'aurais vite des problèmes avec les autres participants»

Ah bon? Pourquoi?

Je ne suis pas très sociable. J’aurais de la peine à supporter les gens ou à faire des concessions. Ça serait mon point faible.



Tu aurais une série ou un film à me recommander?

Un documentaire, ça fonctionne aussi?

Ça fonctionne, oui!

Une espèce à part, sur Arte. Il dure 30 minutes et tout le monde devrait le regarder.

Rien sur Netflix?

Il est pas cool, mon documentaire? Sur Netflix, je recommande La sagesse de la pieuvre.

Ton exploration la plus folle?

Quand je suis parti au Kazakhstan pour filmer un hangar de navettes abandonnées. C'était fou! D'ailleurs, les gens ont cru que c'était un fake.

La vidéo en question:

Un projet auquel tu as dû renoncer?



«Il y a des lieux hantés que j'aimerais bien visiter, comme la maison d'Amityville. Hélas, c'est une propriété privée»

Tu avais peur de quoi quand t'étais petit?

Des monstres et des extraterrestres.

Tu crois aux fantômes?

De moins en moins. Quand j'ai commencé il y a dix ans, j'étais à fond là-dedans. Aujourd'hui, je dirais que c'est du 50-50. J'aime toutefois me dire qu'il y a encore une part de mystère.



La fois où tu as vraiment eu peur?

J'ai plus peur ici, au Royaume du web, que dans un lieu hanté. Lorsque je dois donner des conférences, parler devant un public nombreux, je ne suis vraiment pas à l'aise.

En parlant de lieux hantés connus, comme la maison du Conjuring ou d'Amityville: tu vas quand dans l'hôtel de Shining?

(Silence).



Mais non! Tu as vraiment prévu d'y aller?