Les rois du yo-yo, c'est eux

Vous pensez que le yo-yo est une activité fastoche pour les gamins? Regardez donc les champions du monde à l'œuvre.

Du 17 au 20 août s'est déroulé à Osaka au Japon, le World Yo-Yo Contest 2023<strong>, soit le Championnat du monde de yo-yo. Il s'agit du plus grand rassemblement au monde de joueurs et de fans de ce fascinant joujou. Un événement plus que sérieux puisque la compétition est organisée par la Fédération internationale de Yo-Yo (IYYF) depuis 1992. Plus d'un millier de personnes venues du monde entier s'y donnent rendez-vous. La plupart d'entre eux ne sont pas des enfants, mais bien les meilleurs joueurs. À côté de la compétition, on retrouve des expositions, des ateliers et évidemment les stands des différents fabricants.

Le titre de champion du monde de yo-yo se joue dans six catégories. De la 1A à la 5A, qui varient en fonction du poids, de la longueur et du nombre de yo-yos utilisés ainsi que la catégorie AP, jugée sur la performance artistique. En 2012, l'équipe suisse Inmot!on est devenue la première équipe en dehors du Japon ou des États-Unis à remporter la division Artistic Performance (AP). C'était également le tout premier titre mondial remporté par des concurrents européens. (sbo)

