beau temps26°
DE | FR
burger
Divertissement
Storypics

35 photos émouvantes des rentrées scolaires d'antan

35 photos qui vous aideront à surmonter le seum de la rentrée

Pour une grande partie de la Suisse, c'est le moment de la rentrée des classes! C'est aussi le cas pour les enfants de ces photos d'antan, prises en Suisse et partout dans le monde.
18.08.2025, 14:5818.08.2025, 15:26
Oliver Baroni
Oliver Baroni
Plus de «Divertissement»

La rentrée, c'est un soulagement pour les parents, ravis de voir leurs bambins leur ficher une paix royale de 8 à 11h20, et tout l'après-midi...mais c'est la galère pour beaucoup d'enfants. Nouveaux profs, nouvelles branches, nouveaux camarades pas toujours sympa...

watson a décidé de soutenir tous les courageux qui se sont pressé vers leur salle de cours ce matin (et tous ceux qui le feront d'ici une semaine), en vous compilant une petite pilée de photos d'archives illustrant la rentrée scolaire à l'époque, en Suisse et ailleurs dans le monde.

Histoire de rappeler que le seum de la rentrée, c'est partout, mais également en tout temps:

Le trajet pour le premier jour d'école à Kloten, Zurich, en 1950.

Kinder ueberqueren den Dorfbach der Gemeinde Kloten im Kanton Zuerich, aufgenommen im Jahr 1950. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str)
Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Et voici le trajet d'école d'un «village de montagne en Suisse» non identifié dans les informations de l'image, en 1930:

Kinder auf dem Schulweg in einem Bergdorf in der Schweiz, aufgenommen um 1930. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str)
(Vu les vêtements, ce n'est probablement pas le premier jour d'école après les vacances d'été... à moins qu'il ne s'agisse d'un village de montagne sacrément haut perché.)
Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

En 1942, à Schwanden (BE), une soupe populaire a été mise en place comme mesure d'économie en raison de la guerre. C'est pourquoi la fille aînée de cette famille rentre ici à la maison avec la marmite à soupe:

Die Gemeinde Schwanden oberhalb Brienz hat waehrend des Zweiten Weltkriegs als Sparmassnahme eine gemeinsame Suppenkueche eingerichtet. Eine Suppenkoechin kocht taeglich ca. hundert Liter Suppe. Das A ...
Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

École à Glaris, 1940:

MILESTONES CATALOGUE - Mountain school on the Urnerboden in the canton Glarus, Switzerland, pictured on December 19, 1940. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/EB) MILESTONES KATALOG - Bergschule auf dem Urn ...
Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Rentrée des classes au foyer de réfugiés de Bienenberg, Liestal (BL), en 1943.

In the refugee home Bienenberg, a home welcomes children and women, refugee children receive education. Pictured on 2 March 1943 near Liestal, Canton Baselland. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Fred Eberha ...
Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Jetons un coup d'œil en dehors des frontières suisses. Voici le premier jour d'école à Lima, au Pérou, en 1956:

0597834086 ElComercioPeru LIMA, 2 DE ABRIL DE 1956 PRIMER DIA DE CLASES. ESCOLARES CAMINAN HACIA EL COLEGIO. FOTO: EL COMERCIO LIMA LIMA Pero√Ç¬∫ EDITORIAL USE ONLY *** 0597834086 ElComercioPeru LIMA, ...
Image: www.imago-images.de
Lausanne: pourquoi les étudiants louent «des trucs horribles»

Londres, 1975: Rentrée scolaire pour la jeune star de comédies musicales et de danse, Bonnie Langford.

1970-1979 Schauspieler / Schauspielerin 1. Januar 1975 Die neue Shirley Temple kehrt nach ihrer Amerika-Tournee in die Schule zur¸ck. Kinderstar Bonnie Langford, die Anfang des Monats nach ihrer trium ...
Image: www.imago-images.de

Le premier jour de la première année de classe à Coffee County, Alabama, en 1939...

First Grade Children and Teacher, Goodman School, Coffee County, Alabama, USA, Marion Post Wolcott, U.S. Farm Security Administration, April 1939 PUBLICATIONxNOTxINxESP Copyright: xCircaxImagesx ghi-c ...
Image: www.imago-images.de

... et à «l'école d'internat la plus au nord de l'Europe» sur l'île de Magerøya, en Norvège, au début des années 1950:

Historiskebilder Nordkapp pa Mageroya 195210. Europas nordligste internatskole ligger pa Nordkapp i Repvag ytterst i Porsangerfjorden. Atte smasteder var skoleskoyta innom for a hente sma passasjerer ...
Image: www.imago-images.de

«Interdiction de tricher!» – encore une photo de ce «village de montagne suisse» non identifié, en 1930:

Kinder in der Schule in einem Bergdorf in der Schweiz schreiben einen Rechnungstest, aufgenommen um 1930. Auf den Pulten sind Hefter aufgestellt, um den Einblick des Banknachbars auf die eigenen Resul ...
Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Appenzell, en 1964... on dirait que ça n'a presque pas changé.

MILESTONES CATALOGUE - First day at school in Appenzell, Switzerland, pictured in 1964. Triplets sit at their school desks. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/RIA/Str) MILESTONES KATALOG - Erster Schultag ...
Image: PHOTOPRESS-ARCHIV RIA

À Moscou, en 1979, on faisait la queue pour la rentrée des classes...

First day of school 8892548 01.09.1979 The first day of school ceremony. Alexander Liskin Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxESTxLTUxLATxNORxSWExDENxNEDxPOLxUKxONLY Copyright: xAlexanderxLiskinx
Image: www.imago-images.de

... tout comme à Lima, au Pérou, en 1959:

0597834093 ElComercioPeru LIMA, 1 DE ABRIL DE 1959 ESCOLARES ASISTEN AL COLEGIO EN PRIMER DIA DE CLASES. FOTO: EL COMERCIO LIMA LIMA Pero√Ç¬∫ EDITORIAL USE ONLY *** 0597834093 ElComercioPeru LIMA, APR ...
Image: www.imago-images.de

Voilà à quoi ressemblait la pause de 10 heures (nous sommes toujours en 1959 à Lima):

0030383194 ElComercioPeru LIMA, 1 DE ABRIL DE 1959 ESCOLARES ASISTEN A SU PRIMER DIA DE CLASES. FOTO: EL COMERCIO LIMA LIMA PERU EDITORIAL USE ONLY *** 0030383194 ElComercioPeru LIMA, APRIL 1, 1959 SC ...
Image: www.imago-images.de

Et voici à quoi ressemblait la fin des cours la même année à Berne:

MILESTONES CATALOGUE - Children run out of the schoolhouse in Bern, Switzerland, undated picture. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Stv) MILESTONES KATALOG - Schueler rennen aus dem Schulhaus in Bern, und ...
Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

En 1909, dans les salles de classe des régions de steppe de la Sibérie occidentale et du Kazakhstan actuel, le Kasatchok – la danse des Cosaques – faisait partie du programme scolaire.

RECORD DATE NOT STATED School Gymnastics, 1909. This image is from Tipy kazakov: Sibirskie kazaki na sluzhbe i doma Types of Cossacks: Siberian Cossacks on duty and at home, one of three albums depict ...
Image: www.imago-images.de
Le Jura bannit le smartphone de ses écoles

Rentrée scolaire dans la jungle: la plus jeune élève de la Kelabit Higher Primary School, à Bornéo, en Malaisie, en 1972.

Hochschulen / Bildung / P‰dagogen / Professoren / Schulen / Studenten / Lehrer / Universit‰ten 1972 H‰ngen die Ohren herunter Juwelenbesetzte Ohren Aknd Ank, ehemalige Sch¸lerin der Ohio State Univers ...
Image: www.imago-images.de

Juste une dernière photo souvenir pour l'album de famille: la rentrée scolaire au Japon, dans les années 1960.

Eine Mutter fotografiert ihren Sohn an seinem ersten Schultag in Japan, 1960er Jahre. A mother taking a photo of her son&amp;#039;s first day at school in Japan, 1960s.
Image: www.imago-images.de

Encore une photo souvenir rapide pour l'album de famille: la rentrée scolaire à Dortmund-Scharnhorst, en 1973.

Schulanfang 1973 DEU, Deutschland, Dortmund: Schulanfang 1973- hier in Dortmund-Scharnhorst am 2.8.1973- wie ueberall im Lande. DEU, Germany, Dortmund: Start of school 1973 - here in Dortmund-Scharnho ...
Image: www.imago-images.de

À propos des photos pour l'album de famille: regardez ces écoliers berlinois en 1900!

Der erste Schultag anno 1900, Berlin
Image: imago

Très chic!

Der erste Schultag anno 1900, Berlin
Image: imago

Rentrée des classes à Schwerzenbach, en 1975.

Waehrend aeltere Schueler auf dem Pausenplatz eines Schulhauses in Schwerzenbach miteinander sprechen, bringt eine Mutter ihr Kind am 14. April 1975 am ersten Schultag zur Schule. (KEYSTONE/Str)
Image: KEYSTONE

Notting Hill, Londres, 1989: une certaine Diana, princesse de Galles, accompagne ses fils Harry (à g.) et William pour leur premier jour d'école.

Info - Le prince George intÈgrera une nouvelle Ècole ‡ la rentrÈe o˘ son pËre William et son oncle Harry ont ÈtÈ scolarisÈs - ARCHIVES - LA PRINCESSE LADY DIANA ACCOMPAGNE SES FILS LES PRINCES WILLIAM ...
Image: www.imago-images.de

Nashville, Tennessee: Le premier jour d'école après l'abolition de la ségrégation raciale, en 1957.

News: Desegregation of Nashville Schools Sept 9, 1957 Nashville, TN, USA First grader Marvin Moore, right, is all smiles as his mother, Maude Baxter, and Mary Louise Watson, with her daughter Barbara ...
Image: www.imago-images.de

Rentrée scolaire à Moscou, en 1974:

Knowledge Day at School 879 5511917 01.09.1974 The beginning of school year in School 879 in Moscow s Chertanovo district. Boris Kavashkin Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxESTxLTUxLATxNORxSWEx ...
Image: www.imago-images.de

Rentrée des classes à Zurich, en 1969...

=== AUS DER ORIGINALLEGENDE === &amp;quot;Der erste Schultag, aufgenommen im April 1969 in Zuerich. &amp;quot;Wie heissisch du?&amp;quot; Mit freundlichem Haendedruck begruesst die Lehrerin ihre neuen ...
Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

... où les parents – comme c'est encore le cas aujourd'hui – sont autorisés à assister à la première heure de cours.

=== AUS DER ORIGINALLEGENDE === &amp;quot;Der erste Schultag, aufgenommen im April 1969 in Zuerich. Wer koennte widerlegen, dass der erste Schultag im Leben ein markanter, kaum mehr zu vergessender Le ...
Image: PHOTOPRESS-ARCHIV
Voici les 5 histoires étonnantes de la rentrée scolaire

«Et tu sais déjà épeler ton nom?»

=== AUS DER ORIGINALLEGENDE === &amp;quot;Der erste Schultag, aufgenommen im April 1969 in Zuerich. Wer koennte widerlegen, dass der erste Schultag im Leben ein markanter, kaum mehr zu vergessender Le ...
Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Le premier jour d'école à Oslo, en Norvège, en 1978...

historiskebilder Oslo 19710818 Forste skoledag pa Ammerud skole. Barn med ransler og modre hand i hand. Foto: NTB-arkiv / NTB Oslo NORGE / NORWAY EDITORIAL USE ONLY Ref:E5DJwNDh-8Y.jpg *** historical ...
Image: www.imago-images.de

... et à Berlin-Est, en RDA, en 1972:

29.08.1972, Berlin, DDR - Kinder an ihrem ersten Schultag vor dem Eingang der Schule. 1. Klasse, ABC-Schuetzen, Alltag, Alltagsleben, Ausbildung, aussen, Aussenaufnahme, Berlin, Bildung, Bildungspolit ...
Image: www.imago-images.de

«Le premier jour d'école d'une fille de la campagne, Pocahontas County, Virginie-Occidentale, États-Unis, 1921», selon la légende de la photo.

Rural girl s first day of school, Pocahontas County, West Virginia, USA, Lewis Hine, 1921 PUBLICATIONxNOTxINxESP Copyright: xCircaxImagesx ghi-circa01306
Image: www.imago-images.de

Retour à l'école pour Boris! Le Premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson, lors d'une visite à la Castle Rock School de Coalville, dans les Midlands de l'Est (en anglais, East Midlands). Le cliché a été pris lors du premier jour d'école après les vacances d'été, en 2020.

News Bilder des Tages . 26/08/2020. Coalville, United Kingdom. UK Prime Minister Boris Johnson during a visit to Castle Rock School in Coalville, East Midlands, United Kingdom, on the pupils first day ...
Image: www.imago-images.de

Zurich, 1969: à l'époque comme aujourd'hui, la rentrée scolaire allait de pair avec l'achat de l'équipement nécessaire. Grand-maman était si gentille qu'elle vous offrait l'étui à crayons.

=== AUS DER ORIGINALLEGENDE === &amp;quot;Das Blei- und Farbstiftetui, das in jeden Schulsack gehoert, wird im Fachgeschaeft kritisch ausgesucht. Grossmutter und Mutter sind mit dabei. Der erste Schul ...
Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Ce qui était standard à l'époque est aujourd'hui une rareté: le cartable suisse avec une couverture en fourrure.

=== AUS DER ORIGINALLEGENDE === &amp;quot;Sein Stolz: Der Seehundfell-Schultornister! Zur Schuelerschar hat sich auch ein Ghanese gesellt. Der afrikanische Vater weilt im schwarzen Erdteil und die Mut ...
Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

La couverture des garçons était généralement en fourrure. Pour les filles, il y avait généralement un cartable sans fourrure, en cuir de couleur.

=== AUS DER ORIGINALLEGENDE === &amp;quot;Der erste Schultag, aufgenommen im April 1969 in Zuerich. Auf der Treppe warten die Erstlinge auf den Moment, wo die Schulzimmertuer aufgeht. Wer koennte wide ...
Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Le meilleur du Divertissement cette semaine

Ces 9 lieux souffrent du surtourisme à cause de films ou de séries
C'est le cauchemar des vacanciers
de Sainath Bovay
10 plantes horriblement moches qui vont vous captiver
de Yoann Schott
4 trucs que vous ne savez pas sur ce film culte
de Jérémie Crausaz
Ils n'auraient jamais dû aller au concert de Coldplay
de Marie-Adèle Copin
Le sabre de Dark Vador cherche un nouvel apprenti avec beaucoup de fric
1
Ce «Frouze» se moque des Romands au Montreux Jazz, mais il commet des erreurs
de Marie-Adèle Copin
1
Vous ne devinerez jamais à combien ce sac Hermès a été vendu
de Marie-Adèle Copin
1
Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X
Adèle Castillon, l'ex-chanteuse de Vidéoclub qui vole de ses propres ailes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici les meilleures piscines de Suisse selon Google
2
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
3
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
Taylor Swift révèle des détails sur son nouvel album
Attention, roulement de tambour: voici la date du 12e album de Taylor Swift, ainsi que le visuel de sa pochette.
Après l'annonce surprise, une date et une pochette: le 12e album de Taylor Swift sortira le 3 octobre, a révélé mercredi la star américaine de la pop sur son site internet et sur les réseaux sociaux.
L’article