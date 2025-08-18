35 photos qui vous aideront à surmonter le seum de la rentrée

Pour une grande partie de la Suisse, c'est le moment de la rentrée des classes! C'est aussi le cas pour les enfants de ces photos d'antan, prises en Suisse et partout dans le monde.

La rentrée, c'est un soulagement pour les parents, ravis de voir leurs bambins leur ficher une paix royale de 8 à 11h20, et tout l'après-midi...mais c'est la galère pour beaucoup d'enfants. Nouveaux profs, nouvelles branches, nouveaux camarades pas toujours sympa...

watson a décidé de soutenir tous les courageux qui se sont pressé vers leur salle de cours ce matin (et tous ceux qui le feront d'ici une semaine), en vous compilant une petite pilée de photos d'archives illustrant la rentrée scolaire à l'époque, en Suisse et ailleurs dans le monde.

Histoire de rappeler que le seum de la rentrée, c'est partout, mais également en tout temps:

Le trajet pour le premier jour d'école à Kloten, Zurich, en 1950.

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Et voici le trajet d'école d'un «village de montagne en Suisse» non identifié dans les informations de l'image, en 1930:

(Vu les vêtements, ce n'est probablement pas le premier jour d'école après les vacances d'été... à moins qu'il ne s'agisse d'un village de montagne sacrément haut perché.)

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

En 1942, à Schwanden (BE), une soupe populaire a été mise en place comme mesure d'économie en raison de la guerre. C'est pourquoi la fille aînée de cette famille rentre ici à la maison avec la marmite à soupe:

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

École à Glaris, 1940:

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Rentrée des classes au foyer de réfugiés de Bienenberg, Liestal (BL), en 1943.

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Jetons un coup d'œil en dehors des frontières suisses. Voici le premier jour d'école à Lima, au Pérou, en 1956:

Image: www.imago-images.de

Londres, 1975: Rentrée scolaire pour la jeune star de comédies musicales et de danse, Bonnie Langford.

Image: www.imago-images.de

Le premier jour de la première année de classe à Coffee County, Alabama, en 1939...

Image: www.imago-images.de

... et à «l'école d'internat la plus au nord de l'Europe» sur l'île de Magerøya, en Norvège, au début des années 1950:

Image: www.imago-images.de

«Interdiction de tricher!» – encore une photo de ce «village de montagne suisse» non identifié, en 1930:

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Appenzell, en 1964... on dirait que ça n'a presque pas changé.

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV RIA

À Moscou, en 1979, on faisait la queue pour la rentrée des classes...

Image: www.imago-images.de

... tout comme à Lima, au Pérou, en 1959:

Image: www.imago-images.de

Voilà à quoi ressemblait la pause de 10 heures (nous sommes toujours en 1959 à Lima):

Image: www.imago-images.de

Et voici à quoi ressemblait la fin des cours la même année à Berne:

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

En 1909, dans les salles de classe des régions de steppe de la Sibérie occidentale et du Kazakhstan actuel, le Kasatchok – la danse des Cosaques – faisait partie du programme scolaire.

Image: www.imago-images.de

Rentrée scolaire dans la jungle: la plus jeune élève de la Kelabit Higher Primary School, à Bornéo, en Malaisie, en 1972.

Image: www.imago-images.de

Juste une dernière photo souvenir pour l'album de famille: la rentrée scolaire au Japon, dans les années 1960.

Image: www.imago-images.de

Encore une photo souvenir rapide pour l'album de famille: la rentrée scolaire à Dortmund-Scharnhorst, en 1973.

Image: www.imago-images.de

À propos des photos pour l'album de famille: regardez ces écoliers berlinois en 1900!

Image: imago

Très chic!

Image: imago

Rentrée des classes à Schwerzenbach, en 1975.

Image: KEYSTONE

Notting Hill, Londres, 1989: une certaine Diana, princesse de Galles, accompagne ses fils Harry (à g.) et William pour leur premier jour d'école.

Image: www.imago-images.de

Nashville, Tennessee: Le premier jour d'école après l'abolition de la ségrégation raciale, en 1957.

Image: www.imago-images.de

Rentrée scolaire à Moscou, en 1974:

Image: www.imago-images.de

Rentrée des classes à Zurich, en 1969...

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

... où les parents – comme c'est encore le cas aujourd'hui – sont autorisés à assister à la première heure de cours.

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

«Et tu sais déjà épeler ton nom?»

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Le premier jour d'école à Oslo, en Norvège, en 1978...

Image: www.imago-images.de

... et à Berlin-Est, en RDA, en 1972:

Image: www.imago-images.de

«Le premier jour d'école d'une fille de la campagne, Pocahontas County, Virginie-Occidentale, États-Unis, 1921», selon la légende de la photo.

Image: www.imago-images.de

Retour à l'école pour Boris! Le Premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson, lors d'une visite à la Castle Rock School de Coalville, dans les Midlands de l'Est (en anglais, East Midlands). Le cliché a été pris lors du premier jour d'école après les vacances d'été, en 2020.

Image: www.imago-images.de

Zurich, 1969: à l'époque comme aujourd'hui, la rentrée scolaire allait de pair avec l'achat de l'équipement nécessaire. Grand-maman était si gentille qu'elle vous offrait l'étui à crayons.

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Ce qui était standard à l'époque est aujourd'hui une rareté: le cartable suisse avec une couverture en fourrure.

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

La couverture des garçons était généralement en fourrure. Pour les filles, il y avait généralement un cartable sans fourrure, en cuir de couleur.