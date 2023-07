Marvel's Spider-Man 2 se dévoile dans une nouvelle bande-annonce

Peter Parker et Miles Morales vont avoir affaire au symbiote nommé Venom. Image: Sony

Jeux vidéo

Le jeu le plus attendu de l'année se dévoile dans un nouveau trailer

Spider-Man 2, l'un des jeux les plus attendus de 2023 fait parler de lui. La future exclusivité de la PS5 dévoile une bande-annonce ainsi qu'une console aux couleurs de l'homme-araignée.

Il est temps d'économiser, car le mois d'octobre s'annonce riche en sorties de jeux vidéo. Parmi elles, on retrouve les gros titres que sont Assassin's Creed Mirage, Super Mario Bros Wonder et Marvel's Spider-Man 2, qui sortent tous en l’espace d’une semaine, voire même le même jour en ce qui concerne le petit plombier et l'homme-araignée, soit le 20 octobre. À trois mois de la sortie, Sony a profité du Comic-Con de San Diego, la grande Mecque de la pop culture pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de Marvel's Spider-Man 2:

Vidéo: watson

2023 aura été une riche année pour Spider-Man avec la sortie de l'excellent film d'animation Spider-Man: Across the Spider-Verse – se plaçant d'ailleurs quatrième au box-office – et le jeu vidéo à venir en octobre. Celui-ci mettra à l'honneur les deux Spider-Man: Peter Parker et Miles Morales dans un terrain de jeu new-yorkais beaucoup plus vaste que précédemment. Si le premier volet permettait de se balader dans un Manhattan plus vrai que nature, vous pourrez cette fois-ci arpenter Brooklyn, le Queens, mais aussi Coney Island.

Ainsi, on y découvre à quel point il est difficile pour nos deux héros de combiner les responsabilités d'une vie superhéroïque et d'une vie professionnelle. Peter tente de s’en sortir financièrement et croule sous le travail alors que Miles n’arrive pas à trouver le temps d’écrire son essai académique. C'est alors que les deux superhéros vont devoir se débarrasser des chasseurs de Kraven, visiblement venus à New York pour mettre la main sur le symbiote extra-terrestre que l'on connait sous le nom de Venom. Le symbiote ne fera d'ailleurs qu'un avec Peter, donnant au héros et au joueur de nouvelles capacités, tout en affectant la personnalité de Peter Parker.

Une Spider-PS5 pour accompagner la sortie

Pour accompagner la sortie du jeu, PlayStation a décidé d’offrir (à la vente) aux fans une console aux couleurs des deux héros. Ainsi, la PS5 va pouvoir avoir des plaques estampillées Spider-Man 2 avec une face rouge et noir, symbolisant Peter Parker infecté par le symbiote. À cela s’ajoute une manette DualSense assortie.

La PS5 en édition limitée, pour les amoureux du tuning. Sony

Le tout sera vendu sous la forme d’un pack PS5 (standard ou digital) en édition limitée incluant les façades et la manette, ainsi qu’un code pour le jeu. Il sera aussi possible d’acheter chaque élément séparément. Après, entre nous, c'est quand même très moche dans un salon.

Marvel's Spider-Man 2 sera disponible le 20 octobre sur PlayStation 5.

