20 images de stars à Noël comme vous ne les avez jamais vues

Joyeuses fêtes! Tonton Watson vous présente son Celebrity History Porn 2025!

Stars, célébrités, personnalités – telles que vous les connaissez… ou pas. Voici des clichés de stars d’hier et d’aujourd’hui que l’on voit rarement, parfaitement dans l’esprit de Noël!

Jimi Hendrix nous souhaite un joyeux Noël – et nous donne même une petite idée cadeau, Londres, décembre 1967.

(La première édition de son album «Axis: Bold as Love» Bien sûr, on adore!)

Joyeux Noël depuis le plateau de La Panthère Rose: Robert Wagner, Claudia Cardinale, Capucine et Peter Sellers (de gauche à droite), Cortina d’Ampezzo, décembre 1963.

Incroyable mais vrai: il y a eu un temps avant All I Want for Christmas Is You. En décembre 1992, Mariah Carey participe à la fête de Noël de la Police Athletic League à New York, où elle chante Rudolph the Red-Nosed Reindeer et d’autres chants de Noël avec les enfants présents.

(Pour info, «All I Want for Christmas Is You» sortira en 1994, si vous vous posiez la question.)

Jackie Chan à l’allumage des décorations de Noël sur Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, le 4 décembre 1986.

Kylie Minogue fait de même sur le London Eye, le 30 novembre 2000.

La pin-up Bettie Page nous souhaite de joyeuses fêtes, Miami, décembre 1955.

Eddie Murphy interprète Mister Robinson's Neighborhood Christmas dans Saturday Night Live, New York, 15 décembre 1984.

Tout le monde en chœur! «Oh Mull of Kintyre, a mist rolling in…» 🎶🎵 – Paul McCartney, Linda McCartney et Denny Laine interprètent le tube de Noël numéro 1 de 1977.

Encore et toujours le meilleur tube de Noël: Kirsty MacColl et Shane MacGowan posent pour la photo promotionnelle de Fairytale of New York, 1987.

«So here it iiiiis, Merry Christmas, everybody's having fun…» 🎶🎵 – un autre tube incontournable, la chanson de Noël numéro 1 de 1973. Voici la photo promotionnelle du groupe Slade.

Mr. T tout en festivité lors de l’Annual Hollywood Christmas Parade, KTLA Studios, Hollywood, 25 novembre 1990.

Attention, surcharge de glamour! Gina Lollobrigida décore le sapin de Noël, Rome, décembre 1962.

Shirley MacLaine et Harry Belafonte avec des écoliers aux Nations unies à New York, pendant le tournage du documentaire de Noël A World of Love, 22 décembre 1970.

Oscar le grognon et Michael Jackson dans A Special Sesame Street Christmas sur CBS, 8 décembre 1978.

La mère de la princesse Leia en compagnie d’un bonhomme de neige: Debbie Reynolds, Hollywood, décembre 1955.

Rowan Atkinson et Tony Robinson dans Blackadder's Christmas Carol sur BBC, décembre 1988.

La petite Natalie Wood, 9 ans, dans Miracle on 34th Street. Elle deviendra particulièrement célèbre avec Rebel Without a Cause et West Side Story, mais c’est ce classique de Noël de 1947 qui l’a fait connaître.

Paris Hilton et Nicole Richie lors du shopping de Noël à Los Angeles, 4 décembre 2006.

(Fun Fact: A l’époque, on ne parlait pas encore de «nepo baby ». On utilisait plutôt l’expression « héritière d’hôtel » pour désigner ce type de privilège familial.)

Naomi Campbell à la fête de Noël de Marc Jacobs, New York, 13 décembre 2005. Oui, Marc Jacobs est celui en costume de cochon.

Une ambiance plus familiale avec ABBA, même si la photo avait été prise pour le numéro de Noël du magazine féminin Veckorevyn, en décembre 1972.

En réalité, les quatre n’étaient pas encore connus sous le nom ABBA: ils étaient encore solistes ou, en groupe, connus comme Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid. Le nom ABBA, formé à partir de leurs initiales, n’a été adopté qu’en 1973.

Quoi qu’il en soit, God jul existe bel et bien!

Dans cet esprit: God jul, Merry Christmas, Gëzuar Krishtlindjen, Vrolijk Kerstfeest, Frohe Weihnachten, Mutlu Noeller, Feliz navidad, Sretan Božić, Prejeme Vam Vesele Vanoce, Весела Коледа, Hristos se rodi, Glædelig Jul, Boas Festas, Buon Natale, Herini Krismasi, Hyvää Joulua, Nadolig llawen, 메리 크리스마스, Καλά Χριστούγεννα, З Різдвом Христовим, கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்கள், メリー クリスマス, عيد ميلاد سعيد, 圣诞快乐 et Joyeux Noël à toutes et à tous!

