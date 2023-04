Jeux vidéo

Consoles Playstation, Asus... voici 4 news geek à ne pas manquer

On vous résume ici les dernières actus sur les consoles et les jeux vidéo.

armin hadzikadunic/jvmag.ch

Plus de «Divertissement»

Bientôt une nouvelle console portable Playstation?

Depuis deux semaines, de plus en plus de bruits de couloir évoquent une nouvelle console portable chez Playstation. Aujourd’hui les choses se concrétisent un peu plus, mais encore une fois via une rumeur. Attention tout de même, on parle ici de Tom Henderson, notre célèbre informateur qui fait mouche à chaque coup.

Selon notre bonhomme, Playstation est bien sur le point de sortir un nouveau produit portable. Nommé pour le moment projet Q Lite, on parle ici d’une machine basée sur le stream. Chaque utilisateur aura besoin d’une Playstation 5 pour pouvoir en profiter. Du côté du design, ça ressemble à une Dualsense plus épaisse avec un grand écran de 8″ dessus. Le but est de diffuser les jeux Playstation 5 chez vous ou en vadrouille.

Après le succès du Steam deck, de la Nintendo switch et de l’annonce de l’Asus ally, le retour du gaming en portable semble être imminent. Rendez-vous dans les prochaines semaines, au Playstation showcase pour en apprendre plus sur les futurs plans de Playstation.

Asus annonce une puissante console portable

Difficile à croire ce qui est en train de se passer. Dévoilé de manière comique pour le premier avril par Asus, ce produit nommé Ally sera commercialisé. On ne sait pas si c’était prévu depuis le début ou si la marque a profité de ce jour spécial pour sonder le terrain. Quoi qu’il en soit, cette future machine portable verra le jour. Cerise sur le gâteau, on ne parle pas ici d’une console Cloud, mais bien d’une concurrente directe au Steam deck, qui, on le rappelle, fait tourner nativement les jeux, et propose aussi une interface PC avec la possibilité d’installer des milliers de choses en dehors des jeux.

asus

Dans tout ce nuage de fumée qui renferme une annonce fracassante, l’Asus ROG ally s’est déjà largement dévoilée. On sait par exemple qu’elle tournera sous Windows 11. Ensuite, du côté de l’écran, on retrouve un 7″ qui offre une résolution Full HD (1080p). Du côté des boutons, on vous laisse découvrir par vous-même comment sont placés ces derniers. Notez qu’ici, le fabricant fait l’impasse sur les revêtements tactiles, qui sont extrêmement agréables sur le Steam deck.

Vidéo: youtube

Du côté de l’APU (CPU & GPU), Asus s’est allié avec AMD pour fournir une puce de haute volée. On parle ici d’un APU Ryzen sur mesure basé sur l’architecture RDNA 3 du fabricant, rien que ça! D’après les premières fuites, la ROG ally a de quoi surpasser le Steam deck. Reste à savoir comment tout ceci sera intégré. Il ne faut pas oublier que la force du SD réside aussi dans son environnement auquel les jeux sont adaptés et tournent bien mieux que de manière native, ou du moins brute. L’Asus ROG ally est donc officielle. Pour le moment, il est trop tôt pour parler de commercialisation, ou encore de prix. Rendez-vous dans les prochains mois pour en apprendre plus.

Nintendo va réparer les Joy-Con en Suisse, même hors garantie

Alors que les cas n’ont pas cessé de se multiplier depuis plusieurs années maintenant, Nintendo nous annonce enfin une bonne nouvelle. En effet, le géant rouge du gaming prend désormais en charge la réparation des Joy-Con qui souffrent de drift, et ce même si l’accessoire n’est plus sous garantie. Une très bonne nouvelle pour tout le monde. En ce qui concerne les pays concernés, le groupe annonce s’occuper de l’affaire à travers l’espace économique européen, le Royaume-Uni et... la Suisse!

Si vous avez des manettes défectueuses, vous pouvez vous rendre sur ce lien pour lancer la procédure.

Après la sortie du film Mario, le concepteur de la saga nous avertit sur le futur jeu

Alors qu’il a débarqué ce mercredi 5 avril au cinéma, on apprend que le prochain titre Mario est sur le point d’être dévoilé. Malheureusement, on ne sait pas quand, mais c’est Miyamoto en personne qui propose de suivre de près les prochains Nintendo direct. Selon, lui, on va bientôt en apprendre plus. C’est donc bien une annonce officielle qui se profile ici et un reveal qui approche à grands pas. On espère découvrir ce futur opus cet été durant les grands shows prévus par les constructeurs. Pour rappel, le dernier volet à avoir vu le jour, Mario odyssey, est sorti il y a six ans. Le moment du renouvellement a donc sonné.

Pour lire notre critique sur le film, par ici👇

JV Mag.ch , le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Ces photos des années 2000 vous rendront trèèès nostalgique

1 / 25 Ces photos des années 2000 vous rendront trèèès nostalgique