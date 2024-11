Avez-vous reçu ce SMS étrange? Attention à l'arnaque

Actuellement, d'innombrables utilisateurs suisses de téléphones portables reçoivent un SMS les menaçant d'une amende, parfois au nom de la police.

Plus de «Suisse»

Un SMS bizarre fait vibrer de plus en plus de téléphones suisses ces derniers jours. Sur le site cybercrimepolice.ch, la police cantonale zurichoise explique:

«Le message fait croire aux destinataires qu'ils ont commis une infraction au Code de la route et exige le paiement immédiat d'une amende. Pour exercer une pression supplémentaire, les expéditeurs menacent de frais de retard ou même de conséquences juridiques en cas de non-paiement»

Ces messages ne proviennent évidemment pas de la police, mais d'escrocs qui cherchent à obtenir des données personnelles et des informations sur les cartes de crédit.

Les faux SMS ressemblent à ceci:



L'escroquerie est facile à déceler grâce au langage confus et au préfixe britannique.

Si l'on clique sur le lien contenu dans le message court (RCS ou iMessage), on atterrit sur un faux site web, conçu dans le design d'un corps de police suisse. Là, «les informations personnelles puis les données de carte de crédit sont demandées», prévient la police.

«Afin de prétendument vérifier leur identité ou de finaliser le paiement de l'amende, les destinataires reçoivent un autre SMS contenant un code de vérification qu'ils doivent également saisir sur le site frauduleux.



Si la méthode d'hameçonnage réussit, un débit non autorisé de la carte de crédit est immédiatement lancé, en contournant l'authentification à deux facteurs.»

KAPO Zurich cybercrimepolice.ch

Comme les messages courts ne sont pas, à proprement parler, des SMS non cryptés, mais des messages RCS ou iMessage cryptés, les faux messages ne peuvent pas être filtrés par les opérateurs de téléphonie mobile.

Toute personne recevant un tel message de phishing devrait donc le signaler comme spam dans l'application de chat correspondante. Apple, Samsung, Google et autres pourront ainsi mieux reconnaître d'autres faux messages et les filtrer automatiquement comme spam, comme pour les e-mails non sollicités.

Les messages d'hameçonnage peuvent être signalés comme spam en un seul clic dans l'application Messages (RCS-Chat ou iMessage). image: watson

Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de voiture du tout, le dernier épisode de phishing vous rappellera peut-être cette publicité des années 1990, comme l'a judicieusement commenté un utilisateur de X.



(oli)

Traduit et adapté par Noëline Flippe