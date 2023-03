Vidéo: watson

Jeux vidéo

Voici ce à quoi vous allez jouer en avril

Le printemps est arrivé et avec lui fleurissent également des jeux très attendus. Voici quatre titres qui sortiront ce mois et qu'on se réjouit de découvrir manette en main.

Sainath bovay / Jérémie Crausaz

Plus de «Divertissement»

C'est le printemps, les magnolias et les cerisiers sont vêtus de leurs plus beaux apparats et les jours se rallongent. Les PlayStation 5 et les Xbox Serie X sont enfin disponibles, les arlésiennes que sont The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Final Fantasy XVI sortent d'ici l'été, et, en attendant, comme en avril, on ne se découvre pas d'un fil, voici quatre jeux aux allures formidables qui sortiront ce mois.

Star Wars Jedi: Survivor

Si tout se passe bien, nous pourrions retrouver Cal et BD-1 dans un troisième épisode. Electronic Arts

Date de sortie : 28 avril 2023

Disponible sur: PC | PS5 | Xbox Series

Lorsque Star Wars Jedi: Fallen Order est sortie en 2019, la licence Star Wars était au plus mal: la sortie du tant détesté épisode IX et la crise du jeu Star Wars Battlefront II qui avait fini devant la justice pour en avoir fait un jeu d'argent ont fait en sorte que la saga n'avait plus la côte. Avec la série The Mandalorian, le jeu a été le pas vers la réconciliation en offrant une œuvre d'une grande qualité.

Une histoire prenante, de l'aventure et de l'exploration, un gameplay inclusif qui peut être à la fois exigeant et accessible. Tout dans cette suite a été poussé un peu plus loin pour raconter le périple de Kal Cestis, un Jedi survivant et traqué par l'Empire entre l'Épisode III et IV. Si vous êtes des aficionados de Star Wars, on ne peut que vous conseiller de vous jeter dessus tant les sensations d'être un Jedi sont grisantes.

Horizon Forbidden West : Burning Shores

Si vous avez toujours rêvé de survoler les restes de Los Angeles, vous êtes au bon endroit. Guerrilla games

Date de sortie: 19 avril 2023

Disponible sur: PS5

Voilà un an que Guerrilla Games lança ce qui est toujours actuellement le plus beau jeu vidéo en termes de graphismes. Horizon Forbidden West, avec sa technique impeccable et son monde ouvert aux paysages extraordinaires, fut un véritable plaisir à parcourir. Aloy sera de retour au mois d'avril avec non pas un nouveau jeu, mais une grosse extension qui s'intitule Burning Shores. Pour la modique somme d'une vingtaine de francs, vous pourrez accéder à un terrain de jeu totalement inédit: Los Angeles, où du moins ce qu'il en reste.

La condition sine qua non cependant est la suivante: avoir terminé la quête principale du jeu de base. En effet, l'histoire reprendra exactement là où elle s'est arrêtée. Aloy recevra un appel qui l'amènera dans la Cité des Anges avec de nouvelles machines à affronter et bien des choses à découvrir en explorant ce petit coin de paradis. Pour les néophytes, sachez que Sony a eu la bonne idée d’inclure Horizon Forbidden West au sein du catalogue des formules Extra et Premium du PlayStation Plus, l'occasion de pouvoir découvrir cet excellent jeu à moindre coût.

Everspace 2

«Au-dessus des vieux volcans, glissent des ailes sous le tapis du vent… Voyage, voyage… ♬» ROCKFISH Games

Date de sortie : 9 avril 2023

Disponible sur : PC | PS5 | Xbox Series

Si vous avez l'âme d'un pilote de vaisseau spatial, la sortie d'Everspace 2 pourrait bien vous apporter pas mal de joie. En effet, il s'agit là d'un jeu de tir comme on en fait plus beaucoup. Ce titre, développé par ROCKFISH Games, reprend la structure du premier en lui offrant l'exploration d'un monde ouvert.

Le jeu intègre également des éléments de jeu de rôle, poussant ainsi le joueur à découvrir de nombreux trésors et récompenses qui lui permettra de faire évoluer et personnaliser son vaisseau à sa guise. En plus d'un gameplay ultra-nerveux avec la possibilité d'obtenir et des dizaines et des dizaines de vaisseaux différents, le scénario semble particulièrement travaillé pour proposer au joueur une immersion totale. Everspace 2 a tout pour être une excellente surprise dans un genre qu'on voit finalement très peu dans le paysage vidéoludique.

Dead Island 2

Vous n'êtes pas sans savoir que Los Angeles la nuit, ça craint. Dambuster Studios

Date de sortie: 21 avril 2023

Disponible sur: PC | PS5 | Xbox Series

Si vous n'êtes pas familier à Dead Island, alors vous êtes passé à côté d'un simulateur vacances en territoire zombie qui vous impose de tuer un maximum de rôdeurs avec des armes de fortunes (et souvent très audacieuses) de la manière la plus gore possible. Dead Island 2 pointe le bout de son nez treize ans après le premier volet et l'aventure promise par le studio Dambuster s'annonce prometteuse.

Ce FPS qui fait dans la surenchère vous propose de dézombifier Beverly Hills et d'autres quartiers de Los Angeles seul ou en coopération. A vous d'être bricoleur pour trouver les meilleures façons de démembrer des morts-vivants en choisissant entre six personnages différents ayant chacun ses propres capacités ainsi que la possibilité d'upgrader le tout dans les moindres détails. Dead Island 2, en bonne série Z, pourrait bien être le défouloir de l'année.

Et vous? Vous allez jouer à quoi en avril? Dites-le-nous dans les commentaires.

Et sinon, il y a aussi ceux qu'on n'en peut plus d'attendre Vidéo: watson