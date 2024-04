Le Sennheiser Accentum Plus isole bien le bruit. Image: jvmag

On a testé le casque Sennheiser, et c'était une bonne surprise

Vous cherchez un casque abordable pour votre routine métro, boulot et Nintendo? On a testé le Sennheiser Accentum Plus et c'est une offre plus qu'honorable.

armin hadzikadunic/ jvmag

Un produit destiné à celles et ceux qui ne veulent, ou ne peuvent pas se permettre un budget exorbitant, mais qui souhaitent quand même profiter d’un minimum de qualité.

C’est exactement avec cette idée en tête que je vous propose mon test sur le Sennheiser Accentum Plus. Un casque audio au petit gabarit qui se place pile entre le Momentum 4, à savoir le haut du panier, et l’Accentum tout court qui est le moins onéreux de la gamme. La version Plus ici prend donc du galon avec un soin tout particulier sur le design et le confort.

Après presque un mois à porter tous les jours le Sennheiser Accentum Plus, voici mon verdict sur cet appareil plutôt efficace, mais qui est loin d’être parfait.

Fabrication de qualité

Je suis un grand habitué des casques «gaming», ou de simples écouteurs intraauriculaires. Ce premier contact avec l’Accentum Plus est une véritable petite réussite. Le fabricant joue encore une fois la carte de la sobriété, mais pas que. En effet, il garde encore à ce jour cette habitude de fournir à ses clients une petite housse de rangement, là où se loge aussi un câble de charge ou encore un câble jack.

Ce petit câble est d’ailleurs la seconde très bonne surprise. En effet, contrairement à l’Accentum de base, il est possible d’écouter votre musique via le câble jack, sans que le casque ne soit allumé. Bravo Sennheiser.

Image: jvmag

Petit bémol tout de même, le Sennheiser Accentum Plus ne possède qu’un seul bouton physique, sans une lumière de contrôle allumée en permanence. Je me suis retrouvé plusieurs fois à ne pas savoir si le casque était en fonction ou non. Passage éclair sur les fonctionnalités tactiles, c’est un sans-faute, la technologie est maitrisée.

Pour le reste, la fabrication du produit est un sans-faute. Les matériaux bien que très plastiques sont agréables au touché et ne semblent pas vouloir mal vieillir. Cerise sur le gâteau, le casque, une fois sur la tête, est vraiment agréable.

Isolation étonnamment efficace

L’annulation du bruit ambiant (ANC) est un vrai argument de vente. Le constructeur a mis ici en avant encore une fois cette célèbre fonctionnalité, sans en faire trop. Après plusieurs jours de trains et de bus (bondés), c’est tout bonnement bluffant. Le casque est loin des standards du haut de gamme, mais il se débrouille très bien. J’ai tout de même remarqué quelques hésitations en extérieur.

Par exemple, lorsque je suis dehors en pleine ville, je n’aime pas être coupé du monde, au contraire, je vais plutôt amplifier les sons de ce qui se trouve autour de moi. C’est exactement ici que j’ai remarqué des différences notables, le casque qui ne sait plus quel bruit mettre en avant. Heureusement, ce petit manque de précision peut être corrigé via une mise à jour.

Dans le cas opposé, comme je le citais juste avant, pour atténuer les bruits dans un environnement fermé, ou en pleine ville, tout fonctionne à merveille.

Sennheiser propose ici un réglage manuel ou automatique. Via l’application, vous pouvez aussi sélectionner vos préférences par endroits (GPS), ainsi en fonction de là où vous vous trouvez, le casque s’adaptera à vos besoins. Dernière précision, l’isolation naturelle du casque est excellente.

Rendu sonore un peu fade

Malgré une très bonne prestation sur plusieurs points, le Sennheiser Accentum Plus plie les genoux sur sa qualité sonore. Très loin des prouesses des appareils haut de gamme, j’ai l’impression de parfois me retrouver sur une écoute de type «écouteur» et non de casque. Ceci avec tout de même l’avantage d’avoir un son qui englobe l’oreille et qui ne vient pas les agresser directement.

Le son n’est pas bon dans les basses, et pour les aigus, le constat est le même. Le rendu manque de dynamisme peu importe la plage et malgré les réglages que j’ai essayé d’effectuer. C’est le point noir du casque, et c’est dommage puisque c’est la raison principale d’un tel achat.

Attention tout de même, si le rendu n’est pas bon, il n’est pas pour autant mauvais ou désagréable. Il reste acceptable et viendra parfaitement couvrir le peu de son qui ne sera pas filtré par l’ANC. Vous êtes au courant, le Sennheiser Accentum Plus flirt plus avec le bas de gamme de la marque, qu’avec le haut du panier.

Autonomie et microphone

Passage éclair sur la partie autonomie, Sennheiser nous promet ici plus de 50 heures d’utilisation, et ce n’est pas un mensonge. Je l’utilise tous les jours, et je ne sais même plus quand j’ai rechargé l’appareil pour la dernière fois.

Le juste prix

Après quelques dizaines d’heures d’écoute avec le Sennheiser Accentum Plus, je peux le dire, il est bien le milieu de gamme attendu. Malheureusement, il a placé ses forces dans son atténuation du bruit et sa qualité de fabrication que plutôt dans son rendu sonore. Il n’est donc ni mauvais, ni excellent, une espèce de produit qui va vous coller à la peau si vous souhaitez un casque honorable, très agréable sur les oreilles, mais que vos attentes en termes de qualité de son ne sont pas trop élevées.

Finalement, je lui laisse un petit plus puisque son prix est tout à fait correct. Le Sennheiser Accentum Plus est vendu aux alentours des 170.- CHF. Un prix qui se place parfaitement bien et s'avère même avantageux pour ce qu'il offre.

Note générale : 7.5/10

Très bonne qualité de fabrication

Isolation du bruit efficace

Facile d’utilisation

Autonomie performante (50h)

Isolation active impressionnante

Rendu sonore moyen

Rendu imprécis dans certains cas