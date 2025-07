Le Lucas Museum of Narrative Art ouvrira ses portes en 2026 Image: lucas museum

George Lucas va ouvrir un musée (et il est incroyable)

George Lucas, le père de Star Wars, a présenté son «Museum Lucas of Narrative Art». Ce musée à l'architecture futuriste sera dédié à l'art de raconter des histoires. Il ouvrira ses portes en 2026 à Los Angeles.

C’est lors du Comic-Con de San Diego, la grande messe américaine dédiée à la pop culture, que le réalisateur George Lucas a présenté son futur musée, qui ouvrira ses portes à Los Angeles l’année prochaine.

C'est un projet datant de plus d’une décennie, ayant subi de nombreuses itérations, qui s'apprête à ouvrir ses portes à Los Angeles. Son nom: le Lucas Museum of Narrative Art. Imaginé comme un vaisseau spatial échoué, où la nature aurait repris ses droits, ce musée conçu par George Lucas et réalisé par l'architecte Ma Yansong du cabinet MAD Architects offre une réécriture totale des codes du musée traditionnel, tant son architecture détonne.

Ce musée est dédié à l'art narratif, c’est-à-dire toutes les formes d'art qui racontent des histoires. L’origine de ce musée remonte à l’amour de George Lucas pour la collection d'objets, une passion qu'il nourrit depuis ses années universitaires.

«J'ai fait cela pendant plus de cinquante ans et, soudain, je me suis demandé: que vais-je faire de tout cela?»

«C'est une sorte de temple à l'art populaire» George Lucas

Image: lucas Museum

Le bâtiment futuriste accueillera donc toutes sortes d'éléments issus de la collection personnelle de George Lucas, allant des œuvres du peintre et illustrateur Norman Rockwell à celles de Frida Kahlo, des photographies de Dorothea Lange, en passant par des bandes dessinées de Jack Kirby, l'homme à qui Marvel doit certains de ses super-héros les plus célèbres. Le Lucas Museum abritera plus de 40 000 œuvres, dont des pièces en lien avec l'œuvre de George Lucas, telles que des objets inédits et des concepts tirés de Star Wars ou Indiana Jones.

Pour George Lucas, l'art narratif est un art longtemps délaissé par les institutions, jugé comme trop populaire, commercial et accessible. Ce temple des histoires est donc un hommage à toutes les œuvres qui nous ont appris à rêver et qui ont forgé une mémoire culturelle commune et un patrimoine visuel collectif. Un musée conçu non comme une vitrine élitiste, mais comme «un temple de l’art du peuple». Ce musée, entièrement financé par lui-même et son épouse Mellody Hobson incarner cette ambition.

«Quand vous naissez, le point de référence est la peur. Et à mesure que vous avancez dans la vie, les choses vous intriguent, surtout celles que vous ne comprenez pas et qui représentent donc une menace pour vous. En conséquence, vous créez des histoires pour vous sentir mieux. La science-fiction est un mythe. Nous l'avons rendue réelle, mais nous l'avons rendue réelle grâce aux livres et à l'art» George Lucas

Un bâtiment inspiré par la nature

Le musée a été construit sur un ancien parking situé au cœur d’Exposition Park à Los Angeles, là où se trouve également le Coliseum, le stade historique ayant accueilli les Jeux Olympiques de 1932, 1984, et ceux de 2028 à venir. Avec ses 28 000 m², il semble littéralement flotter au-dessus du jardin qui l’entoure. Grâce à ses formes suspendues et arrondies, le bâtiment tranche radicalement avec les géométries figées des constructions voisines.

Sa façade est composée de 1500 panneaux en polymère renforcé de fibre de verre, et ses lignes sculpturales laissent également place à une toiture végétalisée. Le bâtiment surélevé abrite cinq niveaux d’espaces publics: des galeries d’exposition, deux théâtres, une bibliothèque, des salles de classe, des restaurants, des boutiques et un amphithéâtre extérieur.

Image: Los Angeles Time

Image: Le Lucas Museum of Narrative Arts

Image: lucas museum

Image: Lucas Museum

A l’extérieur, les architectes du Studio-MLA ont créé un véritable écosystème composé de collines artificielles, de prairies, de bosquets, ainsi que des jardins suspendus accessibles par des passerelles. Le concept est de permettre aux visiteurs de traverser cet espace comme un récit visuel, découpé en plusieurs chapitres. La flore a d’ailleurs été soigneusement sélectionnée pour évoluer au fil des saisons, offrant ainsi de nouvelles palettes de couleurs et ambiances tout au long de l’année.

Image: lucas museum

Image: Los Angeles Time

Cet espace vert de 4,5 hectares sera d’ailleurs accessible gratuitement au public, où les visiteurs pourront également découvrir des installations artistiques. George Lucas ne souhaitait pas créer un simple musée, mais plutôt un lieu commun, ouvert vers l’extérieur, fait de rencontres et d’imagination partagée, à l’image de ce qu’il a toujours su créer avec Star Wars.