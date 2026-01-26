Le rappeur s’est payé une pleine page pour présenter ses excuses «à ceux qu'il a blessé». image: getty, dr

«Malade», Kanye West s’offre le Wall Street Journal

Dans une pleine page payée de sa poche, le rappeur présente ses excuses à la communauté noire, assure qu’il «aime le peuple juif» et se livre sur son trouble bipolaire qu’il soigne grâce à un «traitement efficace».

Plus de «Divertissement»

Que devient Kanye West? Si certains se posaient la question, le Wall Street Journal a (une partie de) la réponse. Alors qu’on pouvait raisonnablement s’attendre à un énième dérapage, le rappeur réapparait en pleine page du prestigieux journal américain, dans une publicité payée de sa poche et d’un genre particulier.

Une lettre. Une lettre d’excuses. Signée «Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West». En guise d’introduction, il revient sur son grave accident survenu en 2003, à Los Angeles, qui le plongera dans le coma: «Il y a vingt-cinq ans, j'ai eu un accident de voiture qui m'a cassé la mâchoire et causé une lésion au lobe frontal droit de mon cerveau. À l'époque, l'accent était mis sur les dommages visibles: la fracture, le traumatisme physique immédiat».

«La blessure plus profonde, celle à l'intérieur de mon crâne, est passée inaperçue» Ye

Hormis l’écrin sérieux du Wall Street Journal, dans cette lettre, rien de bien inédit. Il rappelle que «le diagnostic de trouble bipolaire de type 1 n’est tombé qu’en 2023», évoque une «négligence médicale» qui a «gravement nui» à sa «santé mentale» et un système de défense: «le déni».

«Vous avez l'impression de voir le monde plus clairement que jamais, alors qu'en réalité, vous perdez complètement pied» Ye, dans le Wall Street Journal

«Une fois que les gens vous qualifient de fou, vous avez l'impression de ne plus pouvoir apporter quoi que ce soit d'utile au monde», ajoute-t-il encore, avant d’expliquer que «les personnes atteintes de trouble bipolaire ont une espérance de vie réduite de dix à quinze ans en moyenne», ce qui «équivaut à une maladie cardiaque grave, au diabète de type 1, au VIH et au cancer, s’ils ne sont pas soignés».

Comme on pouvait facilement s’en douter, Kanye West a, depuis un bon moment maintenant, «perdu contact avec la réalité».

«J'ai traité les personnes que j'aime le plus de la pire des façons. Vous avez enduré la peur, la confusion, l'humiliation et l'épuisement d'essayer d'aimer quelqu'un qui était parfois méconnaissable. Avec le recul, je me suis détaché de mon vrai moi»

«Au début de l'année 2025, j'ai sombré dans un épisode maniaque de quatre mois, marqué par un comportement psychotique, paranoïaque et impulsif qui a détruit ma vie», écrit-il, avant de revenir sur ses nombreux dérapages, jurant qu’il n’est «ni raciste ni antisémite» et que tout cela n’excuse pas ce qu’il «a fait».

Affirmant qu’il aime le «peuple juif» et qu’il est désolé d’avoir «laissé tomber la communauté noire» qui l’a pourtant soutenu «à travers tous les hauts et les bas et les moments les plus sombres» qu’il a vécu.

Du «réconfort» sur Reddit et pensées suicidaires

Comme son ex-femme Kim Kardashian à l’époque, il semble que Bianca Censori ait participé à un déclic «il y a quelques mois»: «J’avais touché le fond, ma femme m'a encouragé à enfin demander de l'aide. J'ai trouvé du réconfort sur les forums Reddit».

«La situation devenant de plus en plus insupportable, il m'est arrivé de ne plus vouloir être là»

Enfin, alors que le rappeur assure qu’il va mieux «grâce à un nouveau traitement» et au sport, il s’est aussi souvenu qu’il n’est pas tout à fait le premier venu, mais carrément le «leader» de sa «communauté»: «Mes paroles ont un impact et une influence réels à l'échelle mondiale».

«Je ne demande pas votre sympathie ni un passe-droit, mais j'aspire à gagner votre pardon. J'écris aujourd'hui simplement pour vous demander votre patience et votre compréhension pendant que je retrouve le chemin de la maison»

Une lettre à rallonge et beaucoup de questions sans réponse. Est-il sincère? A-t-il écrit ces mots avec une armée d’avocats sur son épaule? Cela va-t-il être suffisant pour atténuer la polémique? A quand la prochaine rechute? Combien a-t-il payé pour pouvoir s’offrir une page entière du célèbre Wall Street Journal?

La suite, sans doute, au prochain épisode.

(fv)