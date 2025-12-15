Bianca Censori a fait une entrée remarquée dans le monde de l’art, en dévoilant la première partie de sa série baptisée «BIO POP». image: bianca censori/watson

La mystérieuse femme de Kanye West dévoile son projet le plus étrange

Habituée à faire les gorges chaudes de la presse tabloïde pour ses tenues extravagantes, Bianca Censori, l'épouse de Ye, anciennement Kanye West, a dévoilé ce week-end une performance artistique inédite qui n'a rien à envier à ses étrangetés vestimentaires.

Depuis trois ans qu'elle partage la vie de Kanye West, Bianca Censori, âgée (supposément) de 30 ans, est une véritable énigme ambulante. On ignore jusqu'au son de la voix de l'Australienne qui, en dépit de son silence obstiné, n'a cessé de faire les gros titres au bras du plus truculent et controversé rappeur de la planète, à intervalles réguliers, au cours des trois dernières années.

Ses incursions dans le débat public se sont matérialisées sous forme de tenues toutes plus conceptuelles et plus provocatrices les unes que les autres.

Vous n'avez probablement pas oublié la combinaison intégralement transparente des Grammy Awards, en février 2025, qui a donné lieu à un florilège d'interrogations psycho-fémino-sociologiques dans la presse et sur les réseaux sociaux.

En dehors de ses apparitions très discutées sur tapis rouge ou dans les rues de Venise, difficile de savoir ce que pouvait bien mijoter la mystérieuse architecte attitrée de Yeezy du reste de ses journées. Comme le rappelle The Cut, son poste au sein de Yeezy, la marque de vêtements son mari, est déjà «un mystère en soi».

La société ne semble en effet avoir réalisé qu’un seul projet architectural ces cinq dernières années - un petit ensemble de maisons préfabriquées, conçues comme logements sociaux et construites sur un terrain aride près de la résidence de Ye à Calabasas, avant d'être démolies en 2019, faute des permis de construire nécessaires.

Tout juste sait-on que la jeune femme a œuvré un moment sur l'extravagant bunker de Malibu de Kanye West, avant que ce dernier ne finisse par être abandonné et mis en vente tel quel, à l'état de ruines.

Après quelques mois de rumeurs sur de potentiels projets artistiques et autant de teasing sur les réseaux sociaux, les projets de la mystérieuse Bianca Censori ont toutefois commencé à se concrétiser du côté de Séoul, en Corée du Sud. Et, une fois de plus, sans qu'elle n'ait à prononcer le moindre mot.



BIO POP

Jouée en public jeudi et vendredi et désormais accessible sur son site internet, la performance de Bianca Censori, baptisée «BIO POP - THE ORIGIN», met en scène la jeune femme dans une sorte de cuisine du future, affublée d'une combinaison en latex bordeaux ultra-moulante.

Bianca Censori lors de sa performance jeudi dernier, à Séoul. image: angelinacensori

Sur fond de musique envoûtante composée par Kanye West himself, Bianca Censori s'affaire autour de l'îlot central, une dizaine de minutes durant, à la préparation d'un gâteau. Ambiance lente, léchée, esthétique - et, comme le résume plus crûment le média spécialisé artnet:

«BIO POP était magnifique, mais d'un ennui mortel» artnet

Il faudra en effet trépigner jusqu'à la dixième minute pour que l'artiste finisse par déposer calmement son œuvre (une pâtisserie en forme de dôme de la même couleur que sa combinaison) sur un chariot à roulettes, avant de prendre la direction de la pièce adjacente.



Bianca Censori fait une entrée remarquée dans une combinaison moulante en latex. image: angelinacensori

Cette performance est le point de départ d'un cycle en sept étapes. image. bianca censori

L'aboutissement de la performance se dévoile alors sous les yeux du spectateur: un salon rempli de pièces de mobilier conçues par Bianca Censori.

Au bout de la dixième minute, Bianca Censori se dirige en direction d'une autre pièce. capture d'écran: bianca censori

Petite particularité? Ces meubles sont «mis en valeur» au moyen de poupées à l'effigie de la jeune femme, affublées de perruques et de combinaison en plastique comme elle.

L'architecte prend place au milieu d'un salon meublé de contorsionnistes rigides qui lui ressemblent. image: bianca censori

Parmi les pièces de mobilier, une chaise. image: bianca censori

Un lustre auquel est suspendu un autre double. image: bianca censori

Une table d'appoint dont les jambes dépassent du plateau. image: bianca censori

Une seconde table basse à deux niveaux reposant sur la cambrure du dos du modèle. image: bianca censori

Cette collection de meubles peu ordinaires a valu à Bianca Censori de sortir de sa réserve habituelle. Par écrit (faut pas pousser), la conceptrice s'est prêtée à un jeu de questions-réponses laconique pour deux ou trois médias d'art, afin d'expliquer le sens de la démarche.

«Bianca s'intéresse à l'estompage des frontières entre le corps, l'objet et l'environnement. La frontière est artificielle» Bianca Censori, à la troisième personne, à artnet

Ne vous attendez à rien de beaucoup plus développé. Lorsque le magazine Wallpaper lui demande pourquoi elle a choisi une cuisine pour lancer BIO POP, elle répond: «La cuisine est le lieu où se croisent l’attention, le travail et les attentes. Pâtisser est un travail répétitif et ritualisé qui, bien qu’apparemment anodin, recèle une structure.»

Ou quand on lui demande si sa propre vie a influencé l'idée de «la vie domestique comme architecture du soi», sa réplique fuse:

«Ce travail n'est pas autobiographique. Il est basé sur l'observation» Bianca Censori, à Wallpaper

Désireux de vous approprier l'un des meubles BIO POP pour votre propre salon? Le prix étant indiqué comme «sur demande», on peut imaginer que ce ne sera pas gratuit. Et il semblerait que les poupées ne soient pas incluses, selon artnet.

Ce n'est que le début

Toutefois, pour pallier votre frustration, Bianca Censori a pensé à tout: la designer, qui s'est trouvée à la tête d'une ligne de bijoux fantaisie entre 2013 et 2017, Nylons, a mis en vente en parallèle une collection capsule de bijoux en argent, inspirés de scalpels, de spéculums et même d'électrodes, dans des gammes de prix allant de 1650 dollars à 3900 dollars pièce.

Ce collier électrode est à vendre pour 2350 dollars. image: bianca censori

Tout comme ce bracelet en argent à 2100 dollars, qui s'inspire des contours d'un scalpel. image: bianca censori

Et d'autres objets ne tarderont pas à être mis en vente, puisque cette performance n'était que la première d'une série de sept que Bianca Censori a prévu d'étaler sur les sept prochaines années.

L'année prochaine, elle présentera CONFESSIONAL (THE WITNESS), suivi d'un autre volet intitulé BIANCA IS MY DOLL BABY (THE IDOL). bianca censori

Une série qui aurait germé dans l'esprit de la créatrice courant 2020, année où elle est devenue directrice de l'architecture chez Yeezy, juste après avoir obtenu son master d'architecture à l'Université de Melbourne. La légende raconte que Bianca Censori rêvait d'être sculptrice, jusqu'à ce que sa tante l'initie à l'architecture.



Une chose est sûre: qu'il s'agisse d'art ou de choix vestimentaires, la très mystérieuse artiste australienne n'a pas fini de nous surprendre.