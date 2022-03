captures d'écran internet

On a retrouvé Kim Kardashian, elle s'est perdue dans le métro...

On pense que c'est pas Kim, mais on aimerait beaucoup y croire. Laissez-nous rêver.

Vous vous rappelez de la tenue Balenciaga de Kim Kardashian à la Fashion Week de Paris, le week-end dernier? Oui, celle faite avec du scotch jaune, voilà.

Kim en cours de momification:

Avec un bruit d'enfer à chaque pas une fois la scotchification terminée, et l'air de pas être complètement à l'aise. Vous situez?

On vous la remontre, dans le doute:

capture d'écran twitter

Eh bien, une fois la Fashion Week parisienne terminée, il semblerait qu'une demoiselle, particulièrement inspirée par la tenue en plastique de Kim, ait tenté de l'imiter. Ou alors, comme on vous le disait dans le titre, c'est Kim. Dans une version moins Balenciaga. Mais on a des doutes. Mais on aimerait y croire. Jugez vous-mêmes:

C'est le compte @SubwayCreatures, habitué des pépites glanées dans le métro de New York, qui nous offre ce moment de détente pour les yeux. On vous invite chaudement à regarder le reste, voici quelques exemples super:

Quand la moto a mal aux jambes:

C'est un vrai chevalier?

Se faire attaquer par un chat dans le métro dans 3... 2... 1...

Tapis:

Pour varier des rats:

I love New York <3

Ils déménagent leur sofa dans le métro. Pivoteeeeeeeeeeeez! Vidéo: watson

Et ça, juste parce que ça me fait plaisir: