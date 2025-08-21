ciel couvert17°
Voici le champion du monde de yo-yo

Vidéo: watson

Voici à quoi ressemble la performance du champion du monde de yo-yo 🪀

À 22 ans, le japonais Hajime Miura est une légende mondiale du yo-yo qui vient de remporter son huitième championnat à Prague ce mois d'août.
Sainath Bovay
Certaines passions commencent dans une cour d’école et peuvent mener jusqu’à une grande compétition mondiale. C’est le cas du yo-yo, qui a marqué l’histoire grâce au Japonais Hajime Miura, sacré lors du World YoYo Contest qui s’est tenu à Prague, en République tchèque, le 10 août dernier.

À seulement 22 ans, Hajime Miura a remporté son huitième titre mondial dans la catégorie 3A, une discipline particulièrement technique où l’on utilise deux yo-yo pour réaliser des figures complexes. Cette victoire supplémentaire confirme le Japonais comme étant une figure incontestée de sa discipline.

La catégorie 3A est considérée comme l’une des plus complexes du championnat. Chaque participant développe une chorégraphie dans laquelle il exécute des routines synchronisées avec deux yo-yo en même temps. Une performance qui exige vitesse, précision, équilibre et créativité. Pour les amateurs du genre, Hajime Miura a élevé cette technique au rang d’art, atteignant un niveau comparable à celui d'autres légendes du sport, tel que Roger Federer (n'ayons pas peur des comparaisons).

Le yo-yo compétitif reste une discipline encore émergente dans le monde du sport, mais sa communauté internationale s’agrandit chaque année, relevant à chaque édition le niveau d’exigence. Le Mondial de Prague qui réunit les meilleurs artistes des différentes catégories a vu Hajime Miura éblouir le public et ses concurrents grâce à sa chorégraphie, sa technique et sa maîtrise absolue du rythme, laissant ses concurrents et les spectateurs sans voix.

Pour ceux qui considèrent encore le yo-yo comme un simple passe-temps enfantin, la performance de Hajime Miura est la preuve qu’il s’agit d’un véritable sport à la fois technique et artistique, nécessitant des années d’entraînement et de perfectionnement.

Vidéo: watson

