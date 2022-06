Finale de Koh-Lanta: Twitter en a gros sur la patate

See you next year Koh-Lanta❤️❤️❤️

Malheureusement, on le revoit dans le jury final sur le plateau de TF1 et malheureusement, on lui donne la parole.

... François! Et un autre candidat! Non, pas Claude. Bastien a eu le même nombre de votes, il a donc gagné la moitié du chèque. Donc quand Denis nous dit: «il n'en restera qu'un!» Il se fout un peu de notre gueule.

C'est la finale de Koh-Lanta! Retour sur 16 moments forts

Ce mardi 21 juin, c'est la finale de Koh-Lanta: Le totem maudit, c'est-à-dire l'épreuve des poteaux et le dépouillement où on apprendra qui a gagné les 100 000 euros.

Même si cette saison était un peu plus molle que les précédentes, il s'est passé beaucoup de choses en quinze semaines (plus, si on compte les soirées foot). On ne s'en rend pas forcément compte, mais ça fait depuis le mois de février que des millions de téléspectateurs regardent Koh-Lanta: Le Totem Maudit. En février, il faisait nuit à 16 heures et on se pelait les fesses.