Cette série sur l'affaire Amanda Knox dévoile «des éléments inédits»



Amanda Knox a été condamnée en 2009 pour le meurtre de sa colocataire avant d'être acquittée. L'affaire demeure à ce jour l'une des plus controversées de la chronique judiciaire italienne. Dans The Twisted Tale of Amanda Knox, elle raconte son histoire.

Amanda Knox avait 20 ans lorsqu'elle est partie en 2007 en Italie pour une année d'échange. L'Américaine partageait un appartement avec la Britannique Meredith Kercher, et les deux jeunes femmes sont rapidement devenues très proches.

Mais le rêve d'Amanda s'est transformé en cauchemar. En novembre 2007, Meredith Kercher a été retrouvée morte dans leur appartement commun à Pérouse. Malgré l'absence de preuves solides, elle a été condamnée par la presse, puis jugée coupable de meurtre.

Depuis sa libération, Amanda Knox s'exprime régulièrement en public sur son affaire, dénonçant la manière dont les médias l'ont diabolisée et comment le système judiciaire l'a presque abandonnée.

Elle retrace son histoire de son point de vue dans The Twisted Tale of Amanda Knox, une série en huit épisodes inspirée de ses mémoires.

L'affaire de la prétendue «Amanda Knox obsédée par le sexe» demeure à ce jour l'un des dossiers criminels les plus controversés. Bien qu'elle ait été acquittée à deux reprises, certains continuent de croire qu'elle a brutalement assassiné sa colocataire.

Qu'est-il arrivé à Meredith Kercher?

Le 2 novembre 2007, l'étudiante britannique en échange Meredith Kercher a été retrouvée morte dans sa chambre, dans l'appartement qu'elle partageait avec Amanda Knox et deux Italiennes.

Meredith Kercher a été retrouvée morte dans sa chambre le 2 novembre 2007. Image: imago images

La police a découvert son corps vers midi. Une porte d'entrée ouverte et une fenêtre brisée ont d'abord laissé penser à un cambriolage, mais les autorités ont conclu par la suite qu'il s'agissait d'une mise en scène.

La porte de la chambre de Meredith Kercher était fermée à clé. Elle a été retrouvée à moitié nue, son soutien-gorge ensanglanté avait été arraché et jeté de côté. L'autopsie a révélé qu'elle était décédée après avoir reçu des coups de couteau à la gorge.

Le comportement d'Amanda Knox après le meurtre

C'est le comportement d'Amanda Knox après le meurtre qui attira l'attention de la presse. Elle et son compagnon, Raffaele Sollecito, furent filmés en train de s'embrasser dans une boutique de lingerie. Non seulement les médias, mais aussi le procureur s'empressèrent de qualifier l'Américaine de «Luciferina» obsédée par le sexe.

En 2018, Amanda Knox déclara dans une interview accordée à Newsweek:

«J'aurais pu être la personne la plus dépravée du monde et cela n'aurait pas eu d'importance, car ça n'avait aucun lien avec les preuves dans cette affaire. Le fait qu'on m'ait accusée d'avoir orchestré un jeu de viol – c'était tellement absurde»

Outre la couverture médiatique, il existe une autre raison pour laquelle certaines personnes doutent de l'innocence de Knox: elle a modifié sa déclaration à plusieurs reprises et aurait, selon le récit, effectué une roue et du yoga dans la salle d'interrogatoire.

Le procès

Le procureur Giuliano Mignini, qui a également dirigé l'enquête, était convaincu qu'Amanda Knox, son petit ami et Rudy Guede – l'homme qui avait réellement commis le meurtre — avaient tué Meredith Kercher ensemble. Selon sa théorie, le trio aurait participé à un jeu sexuel mêlé à des rituels sataniques.

Amanda Knox a été condamnée pour meurtre en 2009 sans aucune preuve et sur la base d'aveux prétendument faux. Image: AP

Rudy Guede a été condamné en 2008 à 30 ans de prison pour agression sexuelle et meurtre de Meredith Kercher «en complicité avec d'autres», mais après appel, sa peine a été réduite à 16 ans. Pour bonne conduite, il a été libéré de manière anticipée début 2021.

Amanda Knox et Raffaele Sollecito ont été condamnés en décembre 2009 pour meurtre et violences sexuelles. Elle a écopé de 26 ans de prison, lui de 25 ans.

Il n'existait aucune preuve impliquant ces deux derniers dans le meurtre; on n'a même pas trouvé de trace d'ADN d'eux sur les lieux du crime.

L'acquittement et la nouvelle condamnation

Après presque quatre ans passés dans une prison italienne, Amanda Knox et Raffaele Sollecito ont fait appel et ont été déclarés non coupables en octobre 2011, puis libérés.

Mais les autorités italiennes ne renoncèrent pas. En 2014, un second procès eut lieu et Amanda Knox (entre-temps de retour aux Etats-Unis) et Raffaele Sollecito furent de nouveau condamnés pour meurtre.

Amanda Knox lors d'une interview télévisée en Italie l'année dernière. Image: www.imago-images.de

Un an plus tard, en mars 2015, la plus haute juridiction italienne annula toutefois la condamnation et acquitta définitivement le duo, après avoir constaté des «lacunes étonnantes» dans l'enquête initiale sur le meurtre.

La série promet de nouvelles informations

L'actrice principale de la série, Grace Van Patten, a confié dans une interview à People que l'histoire ne se contente pas de reprendre ce que la plupart connaissent déjà, mais révèle également de nouveaux détails.

«Je pensais tout savoir sur l'affaire, mais ce que le public connaît n'est même pas proche de toutes les révélations et rebondissements qui se sont réellement produits. Dans le dernier épisode notamment, nous dévoilons des éléments jusque-là inédits.» Grace Van Patten

Grace Van Patten invite les spectateurs à regarder la série sans préjugés. «La plupart des gens n'ont lu que les gros titres, selon lesquels elle serait une jeune femme obsédée par le sexe, meurtrière et malveillante, ce qui ne pourrait être plus éloigné de la vérité», ajoute-t-elle.

Les deux premiers épisodes de The Twisted Tale of Amanda Knox sont disponibles sur Disney Plus. Un nouvel épisode sera diffusé chaque semaine, et le dernier sortira le 1er octobre.

La bande-annonce:

Traduit et adapté par Noëline Flippe