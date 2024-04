Claude Dartois va animer une émission sur Netflix. instagram claude_kohlanta

Claude de Koh-Lanta est de retour

Claude Dartois, le GOAT de Koh-Lanta, va animer une télé-réalité sous forme de jeu.

Marie-Adèle Copin Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Pour les fans de Koh-Lanta, Claude Dartois, c'est Claude, ou Claude le Goat. Il a été finaliste à quatre éditions et il est entré dans l'histoire du jeu de survie en devenant le candidat ayant remporté le plus grand nombre de victoires individuelles. Adulé par le public, il n'a pourtant jamais gagné.

Dorénavant, ce n'est pas en maillot de bain que vous le verrez, mais en jean et chemise façon Denis Brognard, les cheveux brillants de propreté. Conscient de sa notoriété, Netflix France l'a choisi pour animer un nouveau show: Mauvais Joueurs. Selon la bande-annonce, il 'agit d'«un jeu de stratégie dont les 13 candidats ignorent les règles.» Le lien avec Claude? Les candidats vont commencer le jeu sur une plage avec un confort sommaire au Mexique.

Leur but: obtenir une place dans une villa de luxe qui se trouve à quelques mètres et les 150 000 euros promis au gagnant.

«Les candidats ne savent pas où ils mettent les pieds. Ils ont accepté de participer à un jeu de stratégie donc ils doivent s'attendre à tout! Pour avoir du pouvoir, il faut accéder à la villa et y rester. Ils démarrent tous sur un pied d'égalité, sur le camp. À eux de prendre les meilleures décisions pour en sortir. Les plus audacieux seront les maîtres du jeu… Mais rien n'est acquis.» Claude Dartois, pour Télé-Loisirs

Dans cette vidéo, retrouvez le trailer et les 5 premières minutes👇

Vidéo: youtube

C'est en regardant la bande-annonce qu'on se rend compte que ce jeu (cette expérience sociale comme aime le dire Claude dans la bande-annonce) s'adresse plus aux amateurs de télé-réalité un peu crasse qu'aux passionnés d'échecs et autres jeux de stratégie. Disons que les candidats n'ont pas la même dégaine que dans Koh-Lanta. Ils ressemblent davantage à ceux qu'on peut voir dans Les Apprentis Aventuriers sur W9, le Koh-Lanta du pauvre.

Mais selon Claude qui a donné une interview à Télé-Loisirs, c'est quand même un jeu de survie:

«Il n'y a pas de matelas pour tout le monde, ils ont une douche, mais d'eau froide et des toilettes sèches… C'est du dépassement de soi» Claude en parlant de Mauvais Joueurs.

Tatouages, faux cils, expression faciale genre: «Tu me parles meilleur!»... et après ça veut nous faire croire que c'est un jeu de stratégie.

Ce jeu a déjà sa version aux Etats-Unis. Ça s'appelle Surviving Paradise et d'après les principales critiques, il y a beaucoup trop de hasards et pas assez de jeu. La version française est produite par ALP qui est derrière Koh-Lanta et Fort Boyard. Espérons que ça serve.

Mauvais Joueurs débarquera le mercredi 17 avril sur Netflix et se composera de 9 épisodes.

Interview lunaire avec Colin de Koh-Lanta

Vidéo: watson

On se quitte sur des photos des candidats de Too Hot To Handle (plaisir des yeux)