Koh-Lanta épisode 5: les piñatas de Twitter

Chaque mardi, on regarde le Totem maudit avec un œil sur la télévision, un autre sur Twitter. Cette semaine au pilori, beaucoup de monde: Jean-Charles, Géraldine, Maude et l'éternel Jean-Philippe.

⚠️⚠️⚠️Cet article est bourré de spoilers⚠️⚠️⚠️

Première piñata de Twitter : Géraldine🪅

On a enfin donné le bâton de parole à Géraldine. Ça y est, on a entendu sa voix et même que la prod' a diffusé son portrait. Malheureusement, tout ce qui a été retenu de sa vie, c'est que ses enfants ne respectent pas leur daronne. À tel point qu'elle est obligée de «couper le wifi pour qu'ils descendent dîner», dit-elle à la caméra en riant nerveusement. Depuis qu'elle est partie faire Koh-Lanta, ça doit être la fête du slip à la maison.

Les meilleurs tweets:

Deuxième piñata de Twitter : Jean-Charles🪅

L'épreuve des radeaux a été pire qu'un accouchement pour Jean-Charles. Non pas pour construire l'embarcation, mais pour ramer. Celui qui s'est récemment coupé un doigt avec la machette tentait tant bien que mal de jouer le rôle de gouvernail, mais n'est pas capitaine de navire qui veut.

Les meilleurs tweets:

Troisième piñata de Twitter : Jean-Philippe (encore)🪅

Piñata un jour, piñata toujours. JP a actuellement un problème de chevilles gonflées. Au sens propre. Il a littéralement les pieds et les chevilles gorgés d'eau (beurk). On aurait pu croire qu'il s'agirait d'un avantage certain pour l'épreuve des radeaux, même pas. Le candidat file à l'infirmerie. A la fin de l'épisode, on n’a toujours pas de nouvelles de celui qui convainc ses clients de peindre leur cuisine en vert.

Les meilleurs tweets:

Quatrième piñata de Twitter : Maude🪅

Twitter est actuellement tiraillé entre déglinguer Maude ou déglinguer Alexandra. Maude, c'est un peu la mouche du coche: elle brasse de l'air, mais elle ne fait pas grand-chose.

Les meilleurs tweets:

Cinquième piñata de Twitter : l'équipe de France de foot🪅

A la fin de l'épisode, Denis Brogniart nous apprend que la semaine prochaine, il n'y aura pas de Koh-Lanta. La raison? Du FOOT! Quel match? On s'en fout! On veut Koh-Lanta!

Il y a deux ans, on apprenait que l'émission ne serait plus diffusée le vendredi, mais le mardi, justement à cause du foot. Maintenant, on doit se taper trois heures d'émission, éteindre la télé à pratiquement minuit alors qu'il y a école le lendemain. Le culot de TF1.

Les meilleurs tweets:

