Koh-Lanta épisode 4: les piñatas de Twitter

Chaque semaine, Twitter se fait un plaisir de taper sur plusieurs candidats de l'émission. Cette semaine au pilori: Stéphanie, Maxime, Jean-Philippe et Alexandra.

⚠️⚠️⚠️Cet article est bourré de spoilers⚠️⚠️⚠️

Première piñata de Twitter : Stéphanie🪅

Lors de cette épreuve, les aventuriers de l'équipe jaune ont dû tirer à la boule noire pour être le même nombre que l'équipe rouge. On a beaucoup aimé comment Stéphanie a joué la meuf dégoûtée alors qu'au fond, les candidats sont toujours super contents de ne pas participer. Stéphanie a vraiment surjoué le: «Oh non! Je voulais tellement participer à cette épreuve physique et ultra pénible pour potentiellement me mettre en danger et me faire éliminer au prochain conseil!»

Deuxième piñata de Twitter : Maxime🪅

Celui qui parle comme s'il était sur LinkedIn a complètement foiré l'épreuve de confort. Ses muscles se sont tétanisés, comme on aime bien dire sur Koh-Lanta. Il se retrouve sur une île avec Jean-Philippe pour chercher deux talismans afin d'éviter la malédiction du totem. Mais sur place, Maxime n'a pas l'air de comprendre les règles. Il pense qu'on va lui donner des indices au fur et à mesure comme dans un Escape Game, alors que tout ce qu'on lui demande, c'est de fouiller la forêt.

TF1 en profite pour repasser son portrait et quand le Parisien de 30 ans cite Napoléon, Twitter ne laisse pas passer.

Troisième piñata de Twitter : Jean-Philippe🪅

Dans le portrait qui lui est consacré, Jean-Philippe dit: «Soit je fascine, soit j'agace». Eh bien tu agaces Twitter JP. Toujours dans son portrait, on le voit au téléphone avec un client imaginaire en train de «négocier». Tout est vrai, c'est pas une mise en scène de la prod' pour se foutre de sa gueule, noooooooon, elle n'aurait pas osé.

Quatrième piñata de Twitter : Alexandra🪅

Elle ne brille pas sur les épreuves et elle agace ses coéquipiers. Alexandra n'est pas non plus très appréciée sur Twitter. On peut même dire que c'est «épidermique», son nouveau mot préféré.

Selon vous, quelle est la piñata de Koh-Lanta? Rendez-vous dans les commentaires!

