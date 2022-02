J'ai regardé «Koh-Lanta» et le vrai totem maudit, c’est la pub

Hier soir 22 février, c’était le lancement de la nouvelle saison de «Koh-Lanta». Au programme: bracelet maudit, totem maudit, pas de riz et des serpents.

«Koh-Lanta», c’est l’émission idéale pour voir des gens souffrir dans un lieu paradisiaque (les Philippines). Quel délicieux plaisir de regarder 24 concurrents bouffer du sable pendant les épreuves plutôt que du riz. On se délecte de les voir s’affamer pendant des semaines, de goûter des racines urticantes, de se froisser le muscle de la fesse alors que nous, on mange des chips dans notre canapé, un œil sur la télé, un œil sur Twitter.

Merci à eux de se sacrifier pour notre plaisir du mardi soir. Mais c’est aussi un supplice de regarder cette émission le jour de sa diffusion. Il y a tellement de publicités, s’en est désespérant.

Pire que la pub 👇

Cette nouvelle saison intitulée «Koh-Lanta: le totem maudit» promet de nous surprendre avec de nouvelles règles. Il y a le totem normal qui protège les candidats et il y a le totem maudit (musique qui fait peur). Il est noir et il dispose de deux bracelets. Pour la première épreuve, les deux candidats les plus nuls héritent chacun d’un bracelet et ont automatiquement un vote contre eux au prochain Conseil et cela jusqu’à la réunification. En gros, ils deviennent les trouducs.

Dès les premières minutes, un concurrent se démarque. C’est Jean-Philippe, l’artisan peintre qui aurait rêvé d'être légionnaire. «Pas de demi-mesure, soit on m'idolâtre, soit j’agace, soit on m’adore.» Fais gaffe JP, tu parles beaucoup. Karma is a bitch, méfie-toi.

Première épreuve individuelle

Les aventuriers doivent sauter d'un bateau, nager, puis composer un puzzle le plus rapidement possible. Je vous la fais courte parce que les explications de Denis sont toujours un peu compliquées pour rien. Jean-Philippe dit être confiant... me chauffe pas JP. Colin, le Fribourgeois, nage comme un malade, mais en tête de la course, il y a Maxime, un Parisien, qui est dans la gérance de portefeuilles. Un autre concurrent, Fouzy, se présente comme le Mbappé de la finance. Il n'est en tout cas pas le Popov de la nage. Il est parmi les derniers avec Setha. Franchement, quand tu sais pas nager, «Koh-Lanta», c’est un concept.

La légende raconte que Setha est encore dans l'eau 👇

JP rejoint le rayon melons et autres fruits puisqu'il est le premier homme à remporter cette épreuve. Alexandra est la première femme. Le but: ne pas être dernier pour éviter le bracelet maudit. Franchement, c'est une plaie ce truc. Imagine, tu dois porter ça pendant dix jours, tu peux dire adieu au bronzage uniforme!

Céline, qui termine de justesse, crie: «C'est pour mes enfants!!!» Ça va frère, calme-toi, t'as juste fait un puzzle.

Céline is the new Phil 👇

JP et Alexandra sont capitaines de leur équipe respective. Denis Brogniart demande à JP s'il a une âme de leader: «Oui, je suis chef de famille, Denis.» D’accord, tu es papa, comme beaucoup de gens sur cette planète. «Il faut des muscles et de la testostérone dans l’équipe», ajoute-t-il. Mais Jean-Philippe, ça fait 20 ans que «Koh-Lanta» existe et qu'on voit des hommes musclés s’affaiblir plus vite que les autres. Le mec cherche vraiment les problèmes.

Attention, nouvelle règle! Il n'y aura pas deux mais trois tribus, la troisième étant menée par Céline, un choix stratégique d'Alexandra et JP. Sur «Koh-Lanta», les règles évoluent plus rapidement que les variants du Covid, faut suivre. Denis, toujours là pour foutre la merde, demande «Pourquoi Céline?» Sous-entendu: «Vous l’avez choisi parce qu'elle est nulle?» Alexandra se justifie en expliquant que Céline n'a pas l'air d'avoir de charisme et que physiquement, elle est en dessous. Bonne ambiance.

Pendant ce temps-là, la production brosse des portraits de guerriers aux candidats alors que dans deux jours, on les verra pleurer parce qu'ils auront froid et faim.

Attention, nouvelle règle! Cette année, pas de riz. TF1 se la joue «Naked and Afraid», cette émission américaine où un homme et une femme doivent survivre nus pendant 21 jours dans la jungle. Pas de panique, les candidats pourront toujours utiliser leur code promo #Teheiura2022 pour avoir 10% sur toutes leurs commandes Deliveroo.

Qui a commandé un steak-frites?

Il y a donc trois teams: bleu, verte et violette. Parmi les Verts, il y a Franck, le daron du groupe. Il se propose de goûter une racine qui ressemble à du manioc. C'était pas du manioc. C'est une plante urticante qui lui paralyse la bouche. Hé les gars, ça fait 20 ans que vous regardez «Koh-Lanta» et vous arrivez toujours pas à reconnaître du manioc?!? Bien sûr, je dis toujours ça depuis mon canapé en bouffant des chips.

Franck se bave carrément dessus 👇

Toujours sur le camp des Verts, il y a François le pompier. La nuit, alors qu'il va faire pipi, il tombe nez-à-nez avec un serpent qu'il tue d'un coup de machette. Le lendemain, en apprenant le drame, certaines coéquipières sont en mode Brigitte Bardot. Oh non François! Pourquoi t’as tué le serpent, pauvre bibou!

L'épreuve d'immunité

Enfin une épreuve stressante! J'aime quand ma tension artérielle grimpe alors que je suis enracinée dans le canap'. Je suis pour les Violets, parce que c'est le groupe des loosers.

Chaque équipe est retenue par un élastique. Ils doivent tirer dessus pour récupérer des bouts de bois de plus en plus éloignés. C'est une épreuve physique et intense. Les Bleus remportent le totem d'immunité haut la main grâce notamment à Maxime, qui transpire à peine.

Par contre, pour les Verts et les Violets, c'est un peu plus galère. Mais les Violets n'ont pas démérité et gagnent la deuxième place. Les Verts se chopent le totem maudit. JP, qui disait au début de l'épreuve qu'il était confiant et que la victoire ne pouvait pas leur échapper, on l'entend plus trop d'un coup. «Ils ont été meilleurs que nous.» Denis, toujours là pour enfoncer le couteau: «Mais enfin, Nicolas et vous, vous étiez couché à un moment!»

Parce qu'ils ont le totem maudit, les Verts doivent éliminer quelqu'un sur le champ. C'est Lily qui saute. Elle était le trou du cul à cause de son bracelet, c'est donc logique.

Il est 23h20 et il y a de nouveau une page de pubs.

Moi tous les mercredis matin quand mon réveil sonne:

Mais les Violets ne sont pas tirés d'affaire. Ils doivent se rendre au Conseil et éliminer un membre de leur équipe. Je vous la fais courte parce que je me suis un peu endormie mais ça s'est joué entre Céline et Stéphanie. C'est Céline, la dame dans le tweet ci-dessus, qui est éliminée. Pourquoi? Je pense que la photo parle d'elle-même.

Après s'être fait éteindre son flambeau par Denis, elle s'en prend à Stéphanie en lui disant que «Koh-Lanta», c'est pas une partie de poker ni des vacances. Mais la croupière la remballe sans bafouer. Elle l’achève sur la place publique. Allez, ciao Céline!

Cette grand-mère de 64 ans est en super forme! Vidéo: watson