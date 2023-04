Non Denis, tu ne nous as pas dit. screenshot twitter

Le dernier épisode de Koh-Lanta a bel et bien été historique

Mardi soir, sur TF1, on a assisté à un rebondissement jamais vu dans l'histoire de Koh-Lanta.

Plus de «Divertissement»

Nous déclinons toute responsabilité à l'égard des lecteurs de cet article qui ne veulent pas être spoilés.

La semaine dernière, Denis Brogniart nous a fait le coup de «C'est complètement inédit, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de Koh-Lanta». Un teasing de malade accompagné d'un montage vidéo qui donnait l'impression de survendre la came.

Ce mardi 18 avril, on a enfin découvert quel était ce truc de fou, et on n'a pas été déçus.

Pour rappel, la semaine dernière, Quentin et Grâce se sont affrontés lors du rendez-vous des ambassadeurs et aucun des deux n'a voulu éliminer un membre de son équipe. Ils sont donc allés jusqu'au tirage au sort et c'est Quentin, malgré sa soi-disant bonne étoile, qui est tombé sur la boule noire.

Coup de théâtre!

Hier soir, TF1 a pris soin de faire durer le suspense en remettant des images qu'on avait déjà vues et en montrant les deux candidats arrivés en pirogue sur le camp réunifié. Il y a eu des accolades, des poignées de main puis tout le monde s'est assis et Grâce s'est exprimée la première. La candidate anciennement jaune a commencé par rhabiller pour l'hiver Esteban et Anne-Sophie en disant, en gros, qu'ils étaient nuls. Anne-Sophie a tenté de se défendre, mais Esteban n'a eu aucune réaction, à se demander s'il n'a pas été un PNJ de jeu vidéo dans une autre vie.

Grâce n'a pas tort... Sur certaines épreuves en équipe, les deux aventuriers avaient l'air d'être comme Rachel Green dans Friends qui fait semblant de porter un canapé.

Grâce a finalement craché le morceau en annonçant qu'elle avait tiré la boule blanche. Joie chez les anciens jaunes, tristesse chez les anciens rouges. Quentin s'est alors mis à pleurer, mais sans pour autant regretter son choix (ni son destin).

Au même moment, on voit Denis Broginart arrivé en marchant sur la plage avec ses grandes jambes de sauterelle. Il s'apprêtait à venir récupérer Quentin quand, coup de théâtre! Grâce se leva et annonça aux autres aventuriers qu'elle désirait quitter le jeu et laisser sa place à Quentin. Celle qui n'a rien lâché aux ambassadeurs comme un pitbull avec le bras d'un enfant, a complètement craqué et a expliqué que sa famille lui manquait beaucoup trop: «Excuse-moi, on ne vit pas la même aventure», a-t-elle dit à son coéquipier Gilles, les larmes aux yeux.

Koh-Lanta change sans arrêt les règles

C'est effectivement la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta qu'un ambassadeur quitte le jeu à la place d'un autre. Mais ce n'est pas la première fois qu'un ambassadeur souhaite laisser sa place. Un internaute sur Twitter a creusé dans les archives et a rappelé qu'en 2012 un aventurier avait souhaité «faire une Grâce», mais Denis avait refusé en avançant comme argument que ça faisait partie de Koh-Lanta.

En 2023, c'est un peu «Attention, nouvelle règle!» Chaque candidat qui a abandonné depuis le début du jeu a été remplacé. C'est donc Quentin qui est resté dans le jeu. Raison pour laquelle on avait vu furtivement une image du candidat à l'épreuve du tir à l'arc la semaine dernière.

capture d'écran twitter

Colin, le candidat fribourgeois de Koh-Lanta 2022 a plein de choses à dire👇

Vidéo: watson

Pour ceux qui préfèrent le glamour et les paillettes, voici les looks les plus improbables de Coachella 2023