Dans le dernier épisode, Denis Brogniart avait annoncé que quelque chose n'était «jamais arrivé dans l'histoire de Koh-Lanta». dr

L'énorme bourde de TF1 dans Koh-Lanta

La semaine dernière, Quentin a été éliminé du jeu, mais à cause d'un montage foireux, on voit le candidat revenir dans l'épreuve du tir à l'arc qui n'a pas encore eu lieu. Oh la boulette!

Grosse erreur de la part de TF1 la semaine dernière. A la fin de l'épisode de mardi soir, la chaîne a montré des séquences des prochaines émissions et furtivement, certains ont vu passer une image de Quentin.

Oui, Quentin, le candidat qui croyait en sa bonne étoile et qui a été éliminé lors du rendez-vous des ambassadeurs en tirant la boule noire face à Grâce. Et ce n'est même pas une vieille image, puisqu'on le voit tirer à l'arc, épreuve pas encore vue dans l'émission.

La preuve:

Quentin va donc revenir, c'est une certitude, mais pourquoi? La raison la plus probable semble être liée à l'abandon d'un candidat pour raison médicale. La règle veut que le dernier éliminé réintègre le jeu dans ce genre de situation. Mais si on en croit les mots de Denis Brogniart dans le teaser de la semaine dernière «ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de Koh-Lanta, c'est inédit!» Il est possible (mais peu probable) que Grâce ait finalement laissé sa place à Quentin, malgré le fait qu'elle ait tiré la boule blanche. Ca expliquerait les larmes de certains candidats anciennement jaunes comme elle. Réponse ce soir.

Il est également possible (et là, les platistes vont aimer) que TF1 sache pertinemment ce qu'elle est en train de faire et que la chaîne ait volontairement glissé une image de Quentin dans le teaser pour créer du buzz. Théorie du complot, quand tu nous tiens!

