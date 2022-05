twitter

Koh-Lanta, épisode 12: le retour d'une épreuve culte!

Chaque mardi, Marie-Adèle regarde Le Totem Maudit avec un œil sur la télévision, un autre sur Twitter. Cette semaine, les internautes avaient dans leur viseur Maxime et Louana.

⚠️⚠️⚠️Cet article est bourré de spoilers⚠️⚠️⚠️

C'est partiiiii!

Première piñata de Twitter: Maxime 🪅

Quand Maxime ne cite pas De Gaulle, il cite Napoléon et rien que pour ça, il fallait le sortir.

Deuxième piñata de Twitter: Ambre 🪅

Censée être très copine avec Louana, Ambre a trahi son amie en l'éliminant. Ok, elle a écrit Maxime sur son bout de papier, mais comme leurs destins étaient liés, elle a aussi éliminé sa BFF.

Premier chaton de Twitter: l'épreuve de la dégustation 😻

Ça faisait des lustres qu'on n'avait pas vu l'épreuve culte de la dégustation. Deux assiettes étaient présentées aux binômes. Dans la première, un cafard, un ver de cocotier et un mollusque. Dans la seconde, un scorpion, un œil de poisson, une scolopendre et un ver de cocotier. Les internautes sont partagés entre réjouissance et dégoût.

Troisième piñata de Twitter: Louana 🪅

Louana a gagné pratiquement toutes les immunités en solo, mais cette fois-ci elle a perdu en binôme avec Maxime. Du coup, les autres candidats l'ont fait sauter en prétextant que Maxime était chiant. Ça tombe bien! Car Louana trouvait aussi Maxime chiant. Karma is a bitch.

Quatrième piñata de Twitter: Nicolas 🪅

Toujours aussi peu fiable, Nicolas continue d'être un double espion. On souffle très fort.

Cinquième piñata de Twitter: Jean-Charles 🪅

On l'aime bien, mais au bout d'un moment, il faut avouer qu'il est nul.

