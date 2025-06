Le Nifff vise 65 000 visiteurs avec 12 premières mondiales et Cécile de France

Après un millésime record en 2024, avec plus de 63 000 visiteurs, le NIFFF a revisité son open air qui pourra accueillir 800 spectateurs, a déclaré jeudi Pierre-Yves Jeanneret. La 24e édition du festival va à nouveau présenter une pluralité de thématiques et une diversité d'origines, avec 42 pays représentés.

J'ai testé la poussette de sport et c'est une chariotte du diable

Marie-Adèle nous raconte ce que ça fait de courir avec un bébé. Sur le papier, ça a l'air facile, car ça roule. Dans la réalité, c'est comme pousser une brouette avec le poids d'un sanglier.

Avant, quand je voyais des gens courir avec une poussette, je me disais que ça avait l'air sympa, que les enfants devaient trouver ça marrant et que c'était un joli moment de partage parent-enfant. Mais ça, c'était avant. Désormais maman d'une fille de 1 an et 10 mois, ma perception a radicalement changé.