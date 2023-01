Les vacances de Messi en Valais font marrer les Suisses😅

Lionel Messi est actuellement en vacances à Crans-Montana avec sa famille. Les comptes de mèmes suisses sur Instagram sont en mode: «Hold my Rivella».

Crans-Montana a l'habitude de voir défiler des stars, mais Lionel Messi, le plus grand joueur du monde (on ne va pas relancer le débat) vient de gagner la Coupe du monde et il a choisi la station de ski valaisanne pour de petites vacances... On imagine que l'office du tourisme doit être fier.

Les médias romands, nous compris, ont tous traité l'info. Les comptes de mèmes suisses comme Swiss Romande ou Ces Memes pas drôles ont aussi sauté sur l'occasion.

Prends un Ramseier, c'est plus simple

Retrouvez bientôt Messi au Woodward à Genève:

Amateur (toujours avoir du cash sur les pistes)

Inédit: un compte de mèmes d'Yverdon (le seul en vrai) a fait un mème sur le Valais!

T'as où la Sub' Leo?

Et pourquoi pas Moudon?

Blague de boomer (j'ai ri):

J'ai pas compris celui-là, mais c'est probablement parce que je suis une boomeuse:

Breaking News!

twitter

Il a tellement aimé le fromage de raclette et la Petite Arvine:

