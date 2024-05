Le comte Binface, en plein brainstorming avec lui-même. image: getty

Cette poubelle veut être maire de Londres

Cette semaine, sauf catastrophe, la capitale anglaise élira Sadiq Khan, surnommé «l'Anne Hidalgo londonien», pour un troisième mandat. Face à lui, une fan de Donald Trump, mais aussi le comte «Tête de Poubelle». Un «guerrier spatial intergalactique âgé de 5 072 ans» qui déborde de revendications beaucoup moins loufoques qu'il n'y parait.

Autant vous le dire tout de suite, le comte «Binface» n'a aucune chance d'être élu maire de Londres. Une réalité qui n'empêche pas cette «Tête de Poubelle» de battre le pavé pour déverser ses idées dans les médias. Flanqué d'une poubelle sur la tronche, d'un scaphandre de «guerrier spatial intergalactique» et d'une cape de justicier, ce Robocop des urnes sait vider son sac mieux que personne, dès qu'un micro se glisse sous sa bouche en acier.

Son leitmotiv? «J'aime la démocratie, parce qu'elle est très rare dans le cosmos. En cette année importante, je veux contribuer à célébrer le fait qu'au Royaume-Uni, tout le monde a le droit de se présenter aux élections, peu importe son accoutrement» Le comte «Tête de Poubelle».

Le comte sait qu'il ne fait pas le poids face au puissant, mais impopulaire, Sadiq Khan, qui brigue ce jeudi un troisième mandat. Son objectif est ailleurs. Sous cette cape bourrée d'humour se cachent de réelles revendications de justice sociale, le mal-logement en tête.

C'est simple, pour «Tête de Poubelle», il n'y a aucune raison valable pour que des gens dorment dans la rue: «Sadiq, je te regarde, toi, avec les 10 millions de livres que tu promets aux Anglais qui n'ont pas de logement. Travaillons ensemble et veillons à ce que le sans-abrisme appartienne au passé d’ici 2028», a-t-il glissé au site Big Issue.

Dans son manifeste, «le seul candidat avec un programme décent» utilise l'absurde pour pousser les «vrais» politiques à prendre leurs responsabilités.

Voici un extrait de son programme

Renommer le London Bridge d'après l'actrice et scénariste Phoebe Waller-Bridge (les séries Fleebag, Killing Eve, c'est elle).

Forcer les patrons de Thames Water, l'entreprise qui gère les eaux de Londres, «à se baigner dans la Tamise pour voir s'ils aiment ça».

Aucun magasin ne sera autorisé à vendre un croissant à plus de 1,10 livre.

Construire au moins un immeuble à logement abordable.

Pour remédier aux retards causés par les zones à 30 km/h, toutes les réunions commenceront dix minutes plus tard.

Les magasins qui diffusent de la musique de Noël avant le mois de décembre seront fermés et transformés en bibliothèques publiques.

Interdire les robots.

Interdire les snacks bruyants dans les cinémas.

En outre, ce drôle de candidat s'engage à expulser tous les riches de tous les palais royaux de Londres (sauf Buckingham, faut pas déconner), pour les mettre à disposition des Londoniens sans domicile fixe. Les maisons appartenant à des oligarques russes subiront le même sort.

Un programme qu'il agrémente de vidéos rigolotes, notamment sur X, où il est suivi par 150 000 followers. Objectif: faire comprendre aux citoyens que c'est une chance de pouvoir voter.

Derrière le comte Binface se cache le comédien Jon Harvey. Et il ne fait pas rire tout le monde. Pour le média conservateur The Spectator, le personnage d'Harvey est aussi ridicule que «le mélange d’orthodoxie progressiste et de sensiblerie d’État qui frappe tous les comédiens britanniques». La vache.

En 2021, «Tête de Poubelle »avait obtenu 20 000 voix. Insuffisant pour devenir maire, mais bien assez pour se faire entendre.

