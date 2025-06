Si vous échouez à ce test, on vous retire votre passeport Bild: www.imago-images.de

Quiz

Qui ne maitrise pas les bases de la géographie ne devrait pas bouger trop loin de son canapé. Et vous, méritez-vous de rester en Suisse cet été, ou de faire un beau voyage? Faites notre quiz pour le savoir.

Daniel Huber

Autrefois, voyager était un plaisir largement réservé à la classe supérieure. Aujourd'hui, des villes comme Barcelone ou Amsterdam ploient sous les effets d'un tourisme de masse devenu incontrôlable. Il faut dire que désormais, chacun de nous voyage, parfois près, parfois loin.

Cela a – outre tous les dommages écologiques et autres dommages collatéraux – aussi son bon côté: voyager ouvre l'esprit, et nous éduque, à part si on ne part que pour se bourrer la gueule à Majorque.

Voyager nous éduque déjà quand on s'informe sur sa destination de vacances avant le départ. Des connaissances minimales sont alors un impératif, sinon on se retrouve comme cette malheureuse touriste allemande qui, il y a quelques années, voulait réserver un vol pour Porto au Portugal, mais a reçu un billet pour Bordeaux en France. Les pièges du dialecte saxon («Bordo» au lieu de «Porto»)...

Cela ne peut bien sûr pas arriver aux professionnels du voyage parmi vous. Vous n'aurez aucun problème à passer ce petit quiz, n'est-ce pas?