La nouvelle statue de cire de Harry Styles chez Madame Tussauds à Londres. Madame Tussauds

Non, ce n'est pas Harry Styles

C'est sa nouvelle statue de cire chez Madame Tussauds, à Londres.

Plus de «Divertissement»

Pour une fois, cette statue de cire n'est pas complètement ratée. On dirait vraiment Harry Styles empaillé. Bon, ça reste une statue de cire, donc c'est creepy, mais il faut avouer qu'elle est assez réaliste.

En réalité, le chanteur, actuellement en tournée mondiale, a sept nouvelles statues au musée Tussauds. Les sept Harry Styles en cire sont nés sous l'impulsion des fans qui voulaient le voir immortalisé avec ses looks les plus iconiques.

Le Harry Style en blazer vert, une tenue inspirée de son look lors de la Première du film My Policeman en 2022, fera son entrée au musée de Londres le 27 juillet.

Plutôt réaliste, non? Madame Tussauds

Le Harry Styles avec son manteau de fourrure rose ira à Madame Tussauds Berlin et le Harry Styles en combinaison à paillettes à Madame Tussauds New York. Les autres iront à Amsterdam, Los Angeles, Singapour et Sydney.

Imaginez, vous êtes coincés la nuit avec tous ces Harry Styles, vous faites quoi? Madame Tussauds

Vous leur tapez la causette ou vous les brûlez comme des chandeliers? Madame Tussauds

La tournée de Harry Styles touche bientôt à sa fin. Il a d'ailleurs récemment fait une annonce qui a laissé ses fans sous le choc: le chanteur fera une pause dès la fin de sa tournée, prévue pour le 22 juillet prochain.

On aime les statues de cire? Celles-ci sont vraiment magnifiques! 1 / 19 On aime les statues de cire ratées? C'est cadeau: source: shutterstock