Tout le monde se moque de la statue de cire de Billie Eilish

Le double de cire de Billie Eilish a été dévoilé lundi, mais il n'a pas convaincu les fans de la chanteuse américaine, qui s'en sont donné à cœur joie sur les réseaux sociaux.

C'est toujours drôle, les statues de cire. Soit c'est hyper réussi, les stars sont contentes et le public se réjouit de se taper trois heures de queue pour aller chez Madame Tussauds faire un selfie avec. Soit c'est raté et ça fait plaisir à internet. Dans le cas de Billie Eilish, on est plutôt sur la deuxième option.

Le double de cire de la chanteuse américaine âgée de 20 ans a été dévoilé lundi 27 juin au Hollywood Wax Museum. Et on ne peut pas dire qu'elle est ratée, la statue a des proportions humaines, ce qui n'est pas toujours le cas (coucou Cristiano Ronaldo).

Pour le plaisir, on la remet là:

Image: twitter

Le problème avec la statue de Billie Eilish, c'est qu'elle ne lui ressemble pas. Ou alors un peu, mais dans sa version «oh là là, j'ai 25 mini-quiches à préparer pour le club de lecture et les kids ont encore mis de la terre partout dans la maison, j'en peux plus de cette vie de banlieue chic».

En tout cas, les fans de la star n'ont pas manqué de partager leur mécontentement sur Twitter:

«Même moi je ressemble plus à Billie Eilish que cette statue»

«Au mieux, la statue ressemble à un double ou à un cascadeur ahaha c'est quoi ce truuuuc?»

«Comment ont-ils pu finir cette statue de cire et penser "ouais, ça ressemble à Billie Eilish" Y A AUCUNE RESSEMBLANCE»

«Belle journée à tous, sauf à la personne qui a fait la monstruosité qu'on appelle "la statue de cire de Billie Eilish"»

«C'est aussi lundi pour Billie Eilish»

«Je n'ai rien contre @wendimclendonco [...], mais pourquoi la statue de Billie Eilish ressemble-t-elle à DS Clemmie Johnson?»

«Voilà à quoi ressemble vraiment la statue de Billie Eilish»

La nouvelle statue de Billie Eilish est tellement malaisante»

(max)

