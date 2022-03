Elle se retrouve avec une «main requin» et le prend avec humour

Après une série de complications médicales, une Britannique de 34 ans a dû être amputée des doigts de la main. La nouvelle apparence de sa mimine fait fureur sur internet.

Une vidéo fait sensation ces derniers jours sur Tikok. C'est celle de Sadie Kemp. Cette Britannique de 34 ans vient de se faire opérer de la main qui a désormais l'apparence d'une tête de requin mal dessinée.

Plus de 75 millions de personnes ont déjà vu la vidéo où elle bouge son pouce en fredonnant la musique du film Les dents de la mer, avant de tremper sa main dans un bol d’eau savonneuse. C'est ce qui s'appelle «voir le verre à moitié plein».

Pour comprendre pourquoi la main de cette femme a une telle apparence, il faut remonter à Noël 2021. Sadie Kemp a ressenti une douleur aiguë au niveau de l'un de ses reins. Elle a été emmenée aux urgences. Les médecins lui ont diagnostiqué un calcul rénal et l'ont tout de suite emmenée au bloc.

C'est pendant l'opération que les choses se sont compliquées: elle a fait une septicémie, une maladie mortelle qui survient lorsque le corps tente de combattre une infection et finit par attaquer et endommager ses propres tissus. Il s'agit de la principale cause de décès dans les hôpitaux, qui résulte souvent de complications au cours d'une opération.

Pour la sauver, les médecins l'ont plongé dans un coma artificiel pendant onze jours et ont fini par amputer tous les doigts de sa main gauche. Ils ont ensuite cousu sa main à l'intérieur d'une poche dans son abdomen pour maintenir la circulation sanguine.

«Je l'ai regardée pour la première fois et j'ai bougé ce qui restait de mon pouce et je me suis dit: 'Wow, on dirait un requin'», a expliqué Sadie Kemp au site britannique Mirror à propos de sa main, qui évoque également une pince de homard ou un gant de boxe.

Dans une autre vidéo TikTok, la Britannique mime le célèbre Baby Shark avec ce qu’il reste de sa main.

Malheureusement, le chemin est encore long pour Sadie puisque son état de santé l’oblige à se faire amputer l’autre main et les deux jambes sous les genoux. Une page GoFundMe a été créée pour l’aider financièrement. Plus de 43'000 francs ont déjà été amassés.

