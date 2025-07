Vidéo: watson

Carnet rose au zoo de Zurich. Découvrez les boules de poils en images.

Trois léopards des neiges mâles sont nés au zoo de Zurich le 9 mai. Après la naissance, ces petits félins sont encore pratiquement aveugles et sourds. Ils ont donc passé les deux premiers mois de leur vie avec leur mère dans l'espace de mise bas spécialement aménagé où ils ont beaucoup dormi. Ils se sont ensuite aventuré pour leur première exploration dans leur enclos. Voici à quoi ça ressemblait:

Trois léopards des neiges sont nés au zoo de Zurich le 9 mai. Image: keystone

Les léopards des neiges sont des chasseurs bien camouflés et silencieux, capables de bondir sur leurs proies jusqu'à 16 mètres de distance. Au Kirghizistan, on les appelle même les «fantômes des montagnes».

Aujourd'hui, ils risquent malheureusement de devenir de véritables fantômes. Depuis 2016, l'espèce figure sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Dans leur habitat naturel, les hautes montagnes d'Asie centrale, il ne reste qu'environ 3000 spécimens matures à l'état sauvage. Ils sont donc considérés comme une espèce menacée.

Un des bébés dans l'enclos. Image: zoo zürich / naelle honegger

L'une des raisons: leur fourrure. C'est la plus longue et la plus dense de toutes les espèces de félins. C'est pourquoi les léopards des neiges ne sont pas seulement des chasseurs, mais aussi des chassés. De plus, diverses parties de leur corps sont utilisées en médecine traditionnelle. La perte de leur habitat liée au changement climatique affecte également de plus en plus la population sauvage de ce grand félin asiatique.

La mère avec ses petits. Image: keystone

Dans un communiqué de presse, le zoo de Zurich écrit que les trois jeunes ont été élevés dans le cadre d'un programme européen de conservation des espèces. L'objectif est de créer une population de réserve stable afin d'éviter l'extinction de l'espèce.