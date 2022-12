«Les épreuves de Mercotte, c'est du gaspillage»

Ce soir, c'est la finale du Meilleur Pâtissier sur M6. A cette occasion, on a causé avec Edouard Henry, participant de la saison 9 et vaudois d'adoption. On nous a parlé des épreuves de Mercotte, du plus beau compliment de Cyril Lignac et des dessous de tournage.

Edouard Henry a participé au Meilleur Pâtissier en 2020. Cet ingénieur de formation de 29 ans, originaire de Toulouse, vit à Lausanne où il vend des cookies sur les marchés. Il donne également des cours en ligne pour apprendre aux gens les bases de la pâtisserie et offre des formations de coaching en entreprise.

Edouard Henry a un faible pour les cookies. instagram edouardhenry.lmp9

Entre Manon, Nils et Benjamin, les trois finalistes, qui va gagner cette saison selon toi?

Pour moi, ça se joue entre Manon et Nils. J'aime bien Nils parce qu'il a un parcours qui se rapproche du mien et puis, ça fait deux saisons que les filles gagnent, ce serait bien que ce soit un garçon cette fois-ci.



instagram

En vrai, si on vous laissait plus de temps durant les épreuves, personne ne raterait ses gâteaux…

Franchement, si on donnait 5 heures à tout le monde, oui c’est sûr. Je ne sais pas si c’est une volonté de nous faire rater les gâteaux, mais ça met la pression, ça crée de l’enjeu en tout cas.

Quand vous avez terminé, et que Mercotte et Cyril viennent goûter vos gâteaux, vous les mettez au frais le temps qu'ils passent?

Oui. Après chaque épreuve, on met nos gâteaux au frais, puis tout le monde est appelé pour faire ce qu'on appelle les beauties, les plans où les gâteaux sont filmés. Après, on les remet au frais. C’est aussi à toi de gérer comment tu veux que ton gâteau soit dégusté. Si tu penses qu'il faut qu'il soit sorti 20 min avant, c'est toi qui décides.

C’était quoi ton plus gros foirage?

C’était pendant la semaine d'Halloween, pour l'épreuve créative. J'ai fait un truc qui ne ressemblait à rien! Je n'étais pas inspiré, c’est d'ailleurs là, en cinquième semaine, que j'ai été éliminé.

Le plus beau compliment de Cyril Lignac?

C’était quand j'ai fait ma tarte tropézienne, il m'a dit qu'elle pourrait être vendue dans sa boutique. Il dit ça souvent aux candidats, mais ça m’a fait plaisir, j'avais commencé la pâtisserie juste quelques mois auparavant.

Comment ça?

En fait, j'ai commencé la pâtisserie pour l'émission, j'ai été contacté par la production sur Instagram. J'avais fait un compte de cuisine… Je me prenais un peu pour un influenceur avec mes 100 abonnés. J'ai bossé et j'ai été pris. J'ai adoré cette période. Ça m'a donné envie de faire plus de concours, pas forcément pour gagner, mais pour le challenge.

Cyril Lignac a l’air si sympathique à la télé, il l’est aussi dans la vraie vie?

Ouais, mais on le côtoie peu, du moins au début. Faut dire qu'il n'a pas que ça à faire, il est toujours au téléphone. Le vendredi par exemple, c'est jour off. Eh bien, il venait nous voir pour discuter avec nous. Il pouvait ne pas le faire et j'ai trouvé ça cool.

Et Mercotte, elle est sympa?

Aaaah Mercotte, disons que... c’est la Savoyarde, quoi. Elle a un caractère bien trempé, faut pas l’emmerder. Si elle n'est pas d'accord avec toi, elle va te le dire. C’est ce qui plaît dans l'émission: Cyril, parfois, est presque trop gentil et Mercotte est là pour contre-balancer cette gentillesse.



«Les épreuves de Mercotte, ça va trop loin. Certains gâteaux sont même carrément pas bons» Edouard Henry

Les épreuves de Mercotte sont de plus en plus loufoques, tu ne trouves pas que ça va trop loin?

Ah si. Je trouve même que c’est du gaspillage. Ça sort du concept initial qui était de refaire des classiques de la pâtisserie. Les premières années de l'émission, on découvrait des recettes oubliées de l'ancien temps. Maintenant, ça part trop en cake design, on est que sur le visuel. Certains gâteaux sont même carrément pas bons. La semaine où je suis parti, on a dû faire un gâteau au chocolat (ok, jusque-là tout va bien) avec un confit de poivrons et c’était vraiment pas bon. Au point où Cyril et Mercotte n'en pouvaient plus à la dégustation quand ils ont dû en bouffer dix. C’était trop marrant de voir ça. Cette année, le truc le plus chelou, c’était le gâteau flottant.

Sur le principe, j'adore le concept de l’épreuve, car on a tous les mêmes armes. Comme j'étais l'outsider, je pouvais montrer que je pouvais rivaliser avec des personnes très fortes.



Combien de kilos tu as pris pendant l'émission?

Franchement pas trop. En 2020, c'était une émission spéciale, parce qu'il y avait le Covid. On n'avait pas le droit de goûter les pâtisseries des autres concurrents.

«Alors que les autres années, les gens prennent du poids parce que chacun défonce le gâteau de l’autre»

Tu vis à Lausanne depuis 2016, peux-tu nous donner trois pâtisseries que tu nous recommandes en Suisse romande?

Mr & Mrs Renou à Carouge (Genève), je pense que je peux citer Mourtarlier à Lausanne, franchement c’est trop bon et à Genève, j'ai pas tout essayé, mais Guillaume Bichet, c'est excellent, il fait des amandes au cacao incroyables.

Où as-tu mangé ton meilleur gâteau jusqu'à maintenant? Ouuh question difficile... Dernièrement, j'ai découvert les Pasteis de Nata. C’est un truc de malade. Ça m’a marqué, c’est complètement addictif, je pourrais en manger dix. Mais on ne les trouve bien faits qu'au Portugal.

Le pâtissier en Suisse que tu admires?

Il y a un gars qui fait de la viennoiserie incroyable: Titouan Claudet. Il a travaillé au Beau-Rivage de Lausanne et il est désormais pâtissier dans le nouvel hôtel Woodward à Genève. Ces viennoiseries, c'est genre wow!!!

C'est vrai que les viennoiseries deTitouan Claudet, ça a l'air pas mal. instagram titouan_claudet

Après avoir parlé de beaux gâteaux, voici, rien que pour vous, des biscuits ratés (de rien):