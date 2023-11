Les journalistes de watson ont un lien étrange avec l'électroménager

Ah, les ustensiles de cuisine! Quoi de plus beau, de plus efficace, de plus utile? Une vie sans ustensiles de cuisine est fade et vide, c'est certain. Mais lequel est vraiment le meilleur, le plus utile, le plus beau parmi toutes ces merveilles? Il n'y a bien sûr qu'une seule réponse possible: le toqueur à œuf! Une fois qu'on l'a essayé, on ne peut plus s'en passer. Il séduit autant par sa fonctionnalité simple que par son élégance sobre. Il vous ouvre un œuf à la coque les dimanches matins difficiles et, le temps de quelques minutes, le monde paraît redémarrer.

Daniel Huber