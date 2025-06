Du plus original au plus bidon: voici les secrets des candidats de Secret Story

Danny Khezzar de Top Chef cuisine au Caribana: on a goûté

Voilà pour les secrets. Mais comme à chaque saison, ce qui compte vraiment, c'est la personnalité des candidats et les querelles entre eux durant les huit semaines où ils seront enfermés dans la maison qui pique les yeux. La preuve, personne ne se souvient du pseudo secret d'Amélie Néten, mais on se souvient de ses crises de nerfs à tel point qu'elle est devenue un mème.

La candidate s'appelle Pimprenelle. Dans un post Instagram, elle fait référence à une double fracture de la mâchoire et affiche son visage couvert de pansements après une lourde opération.

Si l'an passé, certains secrets pouvaient être surprenants, comme «Je suis la voix française de Harry Potter», ou encore «J'ai participé à Miss Univers», cette saison, ils font à peine lever un sourcil. Hier soir, les 11 secrets ont été dévoilés. On les a classés du meilleur au plus bidon:

Hier soir, pendant la nuit donc, les téléspectateurs ont fait la connaissance des 14 candidats, tous venus dans la maison des secrets, celle qui vous pique la rétine si vous la regardez trop longtemps, pour protéger leur secret et, surtout, de gagner les 100 000 euros.

Vous vous souvenez de jadis, quand c'était la mode du total look Abercrombie & Fitch et du téléphone portable LG Prada? En 2007, on découvrait également Secret Story à la télé, la petite sœur de Loft Story. 18 ans plus tard, l'émission de télé-réalité revient et, comme d'antan, certains secrets sont toujours aussi pourris.

L'émission de télé-réalité a été relancée sur TF1 ce mardi 10 juin. Voici les secrets plus ou moins crédibles des candidats.

Finaliste de Top Chef, boss du Bayview à Genève et artiste à ses heures, Danny Khezzar a débarqué au Caribana Festival… par l’assiette. Avec sa marque de street food Sheesh, le chef promet des burgers créatifs et des fusions orientales qui claquent. On est allé tester, pour voir si la hype est méritée. Alors, verdict?

La musique, c’est bien. Mais profiter de la musique tout en s’offrant une caresse pour les papilles et l’œsophage, c’est mieux. Et au Caribana Festival, on peut faire les deux sans avoir à choisir uniquement entre la barquette de frites tièdes ou le panini à la mozza qui n’a jamais vu l’Italie.