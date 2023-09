Oserez-vous vous aventurer dans l'antre marécageux de Shrek? Image: Airbnb

Dormir comme Shrek en Ecosse, ça vous tente?

La plateforme de location Airbnb met à disposition gratuitement la maison de Shrek pendant un week-end dans les Highlands écossais.

Vous avez toujours rêvé de vous rouler dans la boue et de vivre dans un marais? Autrement dit, mener une vie d'ogre comme Shrek? Alors Airbnb s'apprête à exaucer votre vœu! La plateforme de location de logements entre particuliers met à disposition une réplique de la demeure du célèbre ogre vert pendant le week-end d'Halloween, du 27 au 29 octobre.

Sur Airbnb, c'est l'Ane qui fait office d'hôte d'accueil. Image: Airbnb

L'Ane, fidèle compagnon de Shrek, se fera un plaisir d'accueillir les hôtes – trois au maximum, précise le communiqué de la plateforme. Dans ce nid douillet niché au cœur des collines des Highlands en Ecosse, vous pourrez dormir comme un ogre, manger comme un ogre et vous la couler douce comme un ogre.

«Pendant leur séjour féerique, les voyageurs pourront déguster un délicieux clafoutis, se raconter des histoires autour du feu ou encore savourer les fameuses gaufres de l’Ane, préparées le matin même!» Le communiqué d'Airbnb

Comme dans les films de Dreamworks, un panneau met en garde les visiteurs... Image: airbnb

La chaumière de Shrek, héros de quatre films des studios Dreamworks, a été reproduite de manière bluffante, avec un soin tout particulier apporté aux détails. Du panneau «Beware ogre» à l'entrée de la propriété en passant par la mousse verte sur le toit de la maison en forme de tronc d'arbre, jusqu'au fameux fauteuil vert dans le séjour, rien n'a été laissé au hasard. D'ailleurs, vous pourrez peut-être vous passer de pantoufles à l'intérieur du logis: d'après les visuels, le sol est en terre!

Les détails ont été soignés. Image: airbnb

Un petit clafoutis au coin du feu vous attend! Image: airbnb

Et pour parfaire l'expérience «vis ma vie d'ogre», il vous faudra parcourir 20 mètres pour atteindre la salle de bains, située dans une bucolique installation, en forme de tronc d'arbre elle aussi, indépendante de la chaumière principale. On ne précise pas s'il est possible de prendre un bain de boue... Mais pourquoi pas une petite douche écossaise grâce au seau suspendu à l'extérieur de la bicoque?

Un aperçu des commodités... situées à 20 mètres de la chaumière principale. Image: Airbnb

Si l'idée de passer deux nuits à la lueur des «bougies de cire d'oreilles» vous séduit, vous pouvez faire une demande de réservation dès le 13 octobre à 19h sur airbnb.com/shrek. Le séjour vous coûtera la modique somme de... zéro franc, «un clin d’œil au refuge inestimable que le Marais de Shrek a offert à l'ensemble des créatures des contes de fées», explique le communiqué. Il est aussi précisé qu'il ne s'agit pas d'un concours.

Cette reconstitution du marais de Skrek se situe sur le domaine d'Ardverikie Estate, dans le comté d'Inverness, qui possède et gère la propriété. Ce domaine possède aussi une demeure seigneuriale du 19e siècle rendue célèbre par la série de la BBC Monarch of the Glen. (anc)

