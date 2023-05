Regarder ces 26 photos vous mettra instantanément mal à l'aise

Non, vous n'allez certainement pas aimer. Parce que quand on regarde ces photos on ne peut qu'avoir une crise d'urticaire. Elles montrent des situations que la plupart d'entre nous connaissent et détestent.

Un article dans la rubrique divertissement qui n'est pas drôle? Peut-être parce qu'on est plus sadique que prévu. Parce que ces images pourraient vous servir de thérapie de choc la prochaine fois que vous devrez mordre vous-même dans le biscuit dur de la vie.

Si vous versiez plus vite, ça n'arriverait pas.

Quand vous réalisez que le destin vous déteste.

SÉRIEUSEMENT?

Une bonne raison de ne pas acheter les livres.

Certaines personnes veulent juste regarder le monde brûler.

Pas étonnant que les jeunes d'aujourd'hui aient tant de problèmes.

C'est un classique.

Nous sommes contre tout type de régimes forcés.

Avez-vous déjà entendu parler de normes?

Quell est la probabilité?

Pourquoi, Seigneur, pourquoi?

J'en n'ai rien à foutre de la sécurité!

You had one job! 🙄

Imaginez que vous devez attendre trois heures pour votre vol et vous devez regarder ça.

Au moins, vous savez quelle entreprise ne pas appeler.

Cela restera une science.

Après tout, ce ne sont pas les saisons de Monk.

La personne l'a forcément fait exprès.

Le quotidien de la machine à laver du bureau.

Plus vous regardez longtemps, plus vous allez vous sentir mal.

Qui est-ce que ça rend nerveux? 😅

Personne ne mérite vraiment ça.

Sérieusement, y a une raison plausible à ça?

Au moins, vous n'avez pas besoin d'aller à la Poste.

Ces personnes ont complètement perdu le contrôle de leur vie.

Doit être la même personne que ci-dessus.

(smi)

