Les phobies improbables de la rédac'

Je n’ai pas toujours eu peur des bananes. Petite, j’en mangeais, même si je me rappelle que les sortes de fils, quand on la déballe, me dégoûtaient déjà (ah, je viens d’avoir un frisson d’horreur en écrivant ça). Mais ce n’était «que» du dégoût. La peur est venue plus tard, elle est relativement récente, j’avais déjà une vingtaine d’années. Je ne me souviens pas d’un épisode en particulier, genre un choc, qui puisse être responsable de cette phobie. C’est monté crescendo: d’abord juste du dégoût par rapport au goût de cette chose immonde, puis son odeur m’a aussi donné envie de rendre, et enfin, j’ai fini par avoir peur de ce concombre jaune et tordu dans sa globalité. Il y a peut-être tout de même un événement qui a participé à mon traumatisme: il y a quelques années, des anciens collègues ont tenté de gonfler une banane qui traînait au bureau avec une pompe à vélo (ne me demandez pas comment ils en sont arrivés à cette idée brillante). Pour ceux qui se posent la question, non, gonfler une banane, ça ne fonctionne pas. Mais de les voir faire, ça m’a créé un stress, une montée d’angoisse inexplicable. L’un d’eux a attrapé la banane à moitié éclatée (ah tiens, encore un petit frisson d’horreur) en hurlant de rire et l’a lancée en l’air (là encore, ne me demandez pas pourquoi). En retombant, elle s’est éclaffée par terre et un petit bout gluant a atterri sur ma cheville. J’ai fait une crise d’angoisse. Et je vais m’arrêter là, sinon je vais en refaire une. Arrêtez de manger des bananes, c’est de la bouffe pour éléphants, merde.

Margaux Habert, bananophobe.