Voici les 50 vinyles les plus rares du monde

Le vinyle fait son grand retour. Ceux de certains artistes célèbres, tels que les Beatles ou Pink Floyd, peuvent ainsi se vendre à des sommes à peine croyables. Voici les 50 disques les plus chers à ce jour.

Ils ne procurent pas seulement un sentiment de nostalgie, mais peuvent aussi constituer un investissement: on veut évidemment parler des bons vieux vinyles. Certains peuvent coûter une petite (voire une grande) fortune aux collectionneurs.

Les copies seront particulièrement prisées à cause de leur rareté (notamment les éditions limitées), de leur état, de leur emballage ou de leur importance historique. Ce dernier critère concerne les albums qui ont marqué toute une génération ou qui ont permis aux artistes d'explorer de nouvelles voies musicales. Selon le magazine Focus, les particularités du pressage peuvent également influencer la valeur.

En outre, même les disques avec des défauts techniques ou visuels atteignent parfois des prix élevés.

Ils battent des records

Voici donc les vinyles qui s'échangent à des prix records:

Wu-Tang Clan: Once Upon a Time in Shaolin. Ce double album n'a été pressé qu'une seule fois, ce qui en fait une pièce unique. En 2015, il a été acheté pour environ deux millions de dollars par l'entrepreneur pharmaceutique Martin Shkreli.

Once Upon a Time in Shaolin. Ce double album n'a été pressé qu'une seule fois, ce qui en fait une pièce unique. En 2015, il a été acheté pour environ deux millions de dollars par l'entrepreneur pharmaceutique Martin Shkreli. Les Beatles: White Album, numéro de série 0000001. Il en existe certes plusieurs millions d'exemplaires, mais celui-ci, avec son numéro de série bas et son état impeccable, s'est vendu aux enchères pour plus de 700 000 dollars. Il appartenait auparavant à Ringo Starr.

White Album, numéro de série 0000001. Il en existe certes plusieurs millions d'exemplaires, mais celui-ci, avec son numéro de série bas et son état impeccable, s'est vendu aux enchères pour plus de 700 000 dollars. Il appartenait auparavant à Ringo Starr. John Lennon: Double Fantasy dédicacé. Peu avant sa mort, John Lennon a signé l'exemplaire d'un fan de son album avec Yoko Ono. L'objet est parti aux enchères pour environ 150 000 dollars.

Double Fantasy dédicacé. Peu avant sa mort, John Lennon a signé l'exemplaire d'un fan de son album avec Yoko Ono. L'objet est parti aux enchères pour environ 150 000 dollars. Elvis Presley: My Happiness. La (première) démo de 1953 a coûté quatre dollars au chanteur dans le studio d'enregistrement. Elle s'est ensuite arrachée aux enchères pour plus de 300 000 dollars.

My Happiness. La (première) démo de 1953 a coûté quatre dollars au chanteur dans le studio d'enregistrement. Elle s'est ensuite arrachée aux enchères pour plus de 300 000 dollars. Bob Dylan: The Freewheelin’ Bob Dylan, version originale. Certaines des premières copies de cet album contenaient quatre chansons supprimées par la suite. Voici donc ce qui rend le disque si précieux.

Un album des Beatles s'est vendu pour plus de 700 000 dollars aux enchères. Image: keystone

Mais un disque peut aussi avoir une grande valeur sans être celui d'une star ni contenir de chansons supprimées ou d'autographe. Selon The Groove Grounds, voici les 50 disques «normaux» les mieux valorisés du marché:

Scaramanga Silk: Choose Your Weapon (2008), 12 pouces, vinyle noir, édition limitée (environ 19 000 à 38 000 dollars) Prince: The Black Album (1987), LP, vinyle noir (25 000 dollars) Prince: The Black Album (Promo) (1987), 2xLP, vinyle noir, promo (20 000 dollars) The Beatles: Love Me Do (1962), 7", vinyle noir, single, promo (environ 15 000 dollars) Pink Floyd: Ummagumma (1970), 2xLP, vinyle rouge, promo (environ 14 500 dollars) Can: Monster Movie (1969), LP, vinyle noir, album (environ 14 000 dollars) Ferris Wheel: Supernatural Girl (1974), LP, vinyle noir, mono (environ 13 360 dollars) Misfits: Cough/ Cool/ She (1977), 7", vinyle noir, single, édition limitée (environ 13 150 dollars) Billy Nicholls: Would You Believe (1968) de Billy Nicholls, LP, vinyle noir, album (environ 11 000 dollars) Mourning Phase: Mourning Phase (1971), LP, vinyle noir, test pressing (environ 10 600 dollars) Röyksopp: Melody A.M. (2001), 2xLP, vinyle noir, édition limitée (environ 10 500 dollars) The Velvet Underground: The Velvet Underground & Nico (1967), LP, vinyle noir, mono (≈ 9800 dollars) Rita & The Tiaras: Gone With The Wind Is My Love/ Wild Times (1967), 7", vinyle noir, promo (9000 dollars) Mötley Crüe: Too Fast For Love (1981), LP, vinyle noir, album (9000 dollars) Capitolo 6: Frutti Per Kagua (1972), LP, vinyle noir, Gateford (8700 dollars) Can: Monster Movie (Made In A Castle With Better Equipment) (1970), LP, vinyle noir, Album, Repress (≈ 8500 dollars) Judge: Chung King Can Suck It (1989), LP, vinyle blanc, Limited Edition (≈ 8500 dollars) Leonid Kogan And Elisabeth Gilels, Jean-Marie Leclair, Georg Philipp Telemann, Eugène Ysaÿe: Sonatas For Two Violins (1964), LP, vinyle noir, Album (≈ 8300 dollars) Sounds Of Liberation: New Horizons (1972), LP, vinyle noir, Almum (≈ 7900 dollars) Ludwig Van Beethoven, Leonid Kogan, Orchestre De La Société Des Concerts Du Conservatoire geführt von Constantin Silvestri: Violin Concerto (1961), LP, vinyle noir, Album (≈ 7800 dollars) Misfits: Bullet (1979), 7", vinyle noir, EP (7500 dollars) The Beatles: Please Please Me (1963), LP, vinyle noir, Album, First Pressing (environ 7500 dollars) Larry Clinton: She's Wanted (1965), 7", vinyle noir, Promo (environ 7300 dollars) Michael Cosmic: Please In The World (1975), LP, vinyle noir, Album (environ 7300 dollars)) AC/DC: Can I Sit Next To You, Girl (1974), 7", vinyle noir, Single (7000 dollars) Tamala Lewis: You Won't Say Nothing (1965), 7", vinyle noir, Single (7000 dollars) Davie Jones & The King Bees: Liza Jane (1964), 7", vinyle noir, Single (7000 dollars) Forever Amber: The Love Cycle (1969), LP, vinyle noir, Mono, Limited Edition (7000 dollars environ) Cherry Five: Cherry Five (1975), LP, vinyle noir, Gatefold (7000 dollars environ) Damon: Song Of A Gypsy (1968), LP, vinyle noir, Album (6600 dollars) Damon: Song Of A Gypsy (1968), LP, vinyle noir, Gatefold (environ 6500 dollars) October: After The Fall (1979), LP, vinyle noir, Album (environ 6500 dollars) Pink Floyd: The Piper At The Gates Of Dawn (1967), LP, vinyle noir, Test Pressing (6500 dollars environ) Mirkwood: Mirkwood (1973), LP, vinyle noir, Album (6500 dollars) Toshiaki Yokota And The Beat Generation: Flute Adventure: Le Soleil Était Encore Chaud (1970), LP, vinyle noir, Album (6500 dollars) Ray Agee: Hard Lovin Woman/ I'm Losing Again (1967), 7" vinyle noir, Single (environ 6500 dollars) David Bowie: Rubber Band (1966), 7", vinyle noir, Single, Promo (environ 6400 dollars) Leaf Hound: Growers Of Mushroom (1971), LP, vinyle noir, Album (6300 dollars) Fraction: Moon Blood (1971), LP, vinyle noir, Album (6200 dollars) Churchill's: (1968), LP, vinyle noir, Album (environ 6100 dollars) LaRom André Baker: You're The Best (1978), 7" vinyle noir, Single, Single-sided (6000 dollars) Soul Incorporated: My Proposal (1967), 7" vinyle noir, Single (6000 dollars environ) Gorilla Biscuits: Gorilla Biscuits (1988), 7", vinyle jaune, Limited Press (6000 dollars environ) Jay Richford & Gary Stevan: Feeling (1974), LP, vinyle noir, Album (6000 dollars) Speed, Glue & Shinki: Speed, Glue & Shinki (1972), 2xLP, vinyle noir, Album (environ 5800 dollars) Phafner: Overdrive (1972), LP, vinyle noir, Album (environ 5800 dollars) Bruce Springsteen: Born To Run (1975), LP, vinyle noir, Advance, Promo (5600 dollars environ) Negative Approach: Negative Approach (1982), 7", vinyle noir, EP (5600 dollars environ) The Tiaras: Foolish Girl (année inconnue), 7", Black Vinyl, Single (5500 dollars environ) A Fleeting Glance: A Fleeting Glance (1970), LP, vinyle noir, Album (5500 dollars environ)

